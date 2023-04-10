Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
СКА
ЦСКА
20
Хоккей. НХЛ
11.04
Вашингтон
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
11.04
Виннипег
Сан-Хосе
Хоккей. НХЛ
11.04
Оттава
Каролина
Хоккей. НХЛ
11.04
Рейнджерс
Баффало
Хоккей. НХЛ
11.04
Флорида
Торонто
Хоккей. НХЛ
11.04
Детройт
Даллас
Хоккей. НХЛ
11.04
Чикаго
Миннесота
Хоккей. НХЛ
11.04
Калгари
Нэшвилл
Хоккей. НХЛ
11.04
Аризона
Сиэтл
Хоккей. НХЛ
11.04
Лос-Анджелес
Ванкувер
Все события
19:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Стали известны составы СКА и ЦСКА на пятый матч финала Запада Кубка Гагарина

Сегодня, 10 апреля, в Санкт-Петербурге пройдёт пятый матч финальной серии Западной конференции плей-офф КХЛ между СКА и ЦСКА.

СКА
ЦСКАКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

После четырёх встреч счёт в серии — 2−2.

Клубы объявили составы на сегодняшний матч. Игра начнётся в 19:30 мск.

Напомним, «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

Напомним, в сезонной серии команды разделили победы поровну, по три раза каждый коллектив одерживал победу. Клубы в пятый раз подряд встречаются в финале Западной конференции. В прошлом сезоне победу в семи матчах одержали московские армейцы, которые в итоге стали обладателями Кубка Гагарина, обыграв в финальной серии магнитогорский «Металлург».

Следующий, шестой матч серии между ЦСКА и СКА пройдёт 12 апреля в Москве.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Матч СКА и ЦСКА закончился массовой дракой стенка на стенку
«Мужчине здесь не место». Бородач назвался женщиной и установил рекорд
Фоторепортажи
18Ротенберг отомстил ЦСКА за три поражения подряд
11Святой Диего: квартал Марадоны в Неаполе
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь