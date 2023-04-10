Стали известны составы СКА и ЦСКА на пятый матч финала Запада Кубка Гагарина

Напомним, в сезонной серии команды разделили победы поровну, по три раза каждый коллектив одерживал победу. Клубы в пятый раз подряд встречаются в финале Западной конференции. В прошлом сезоне победу в семи матчах одержали московские армейцы, которые в итоге стали обладателями Кубка Гагарина, обыграв в финальной серии магнитогорский «Металлург».