Стали известны составы СКА и ЦСКА на пятый матч финала Запада Кубка Гагарина
Сегодня, 10 апреля, в Санкт-Петербурге пройдёт пятый матч финальной серии Западной конференции плей-офф КХЛ между СКА и ЦСКА.
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ЦСКАКХЛ: таблица и календарь
Сегодня, 10 апреля, в Санкт-Петербурге пройдёт пятый матч финальной серии Западной конференции плей-офф КХЛ между СКА и ЦСКА.
После четырёх встреч счёт в серии — 2−2.
Клубы объявили составы на сегодняшний матч. Игра начнётся в 19:30 мск.
Напомним, «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.
Напомним, в сезонной серии команды разделили победы поровну, по три раза каждый коллектив одерживал победу. Клубы в пятый раз подряд встречаются в финале Западной конференции. В прошлом сезоне победу в семи матчах одержали московские армейцы, которые в итоге стали обладателями Кубка Гагарина, обыграв в финальной серии магнитогорский «Металлург».
Следующий, шестой матч серии между ЦСКА и СКА пройдёт 12 апреля в Москве.