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10 апреля, источник: ТАСС

ЦСКА в третий раз повел в финальной серии Западной конференции КХЛ со СКА

Встреча завершилась со счетом 7:3 в пользу московского клуба.

СКА
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Источник: РИА "Новости"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 апреля. /ТАСС/. Московский ЦСКА одержал гостевую победу над петербургским СКА со счетом 7:3 в пятом матче финальной серии Западной конференции плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в понедельник в Ледовом дворце в присутствии 12 416 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Андрей Светлаков (13-я минута), Михаил Григоренко (14, 33, 55), Константин Окулов (47, 59) и Максим Мамин (52).

У проигравших отличились Александр Никишин (7), Эмиль Галимов (8) и Александр Волков (55).

ЦСКА повел в серии до четырех побед со счетом 3−2. Столичная команда в третий раз вышла вперед в противостоянии. Шестая встреча состоится в Москве 12 апреля, начало — 19:00 мск.

Победитель серии сыграет в финале Кубка Гагарина с казанским «Ак Барсом», который в финале Восточной конференции обыграл омский «Авангард» в пяти матчах.

ЦСКА и СКА девятый раз играют друг с другом в плей-офф КХЛ, московские армейцы одержали пять побед в серии, СКА — три. Дважды команды встречались в первом раунде, клубы проводят седьмую серию в финале Западной конференции и пятую — подряд. Последний раз СКА побеждал в серии плей-офф до четырех побед против ЦСКА в 2015 году, уступая со счетом 0−3. Московские армейцы оказались сильнее в последних пяти сериях плей-офф (2016, 2018, 2019, 2021, 2022).

Московский клуб является действующим победителем Кубка Гагарина, в прошлом сезоне ЦСКА победил в финальной серии магнитогорский «Металлург» (4−3). Также столичные армейцы становились победителями турнира в 2019 году. СКА выигрывал Кубок Гагарина в 2015 и 2017 годах.

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3:7
2:2, 0:1, 1:4
ЦСКА
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