ЦСКА опять стал машиной. Москвичи — в шаге от финала после красивой победы в Питере

Когда ЦСКА повел в счете в четвертом матче финальной серии Западной конференции в Москве, показалось, что свое команда Сергея Федорова не отпустит. Уж очень уверенно армейцы играли у своих ворот. Но, пропустив дважды в течение 17 секунд, ЦСКА все-таки проиграл. И равный счет в серии увеличивал интригу. Но могли ли мы предположить, что пятая игра будет настолько результативной?

Кажется, команды с самого начала матча поставили задачу играть как можно более открыто. Шикарный момент был у Захара Бардакова, но он не попал в ворота с пятака.

Впрочем, хозяева уже совсем скоро забыли об этом моменте. Бросок Александра Никишина от синей линии достиг цели.

А уже спустя 37 секунд петербуржцы повели в две шайбы. В контратаке Прохоркин ударил по тормозам, убрал защитника и выдал передачу на одинокого Галимова.

СКА отчетливо расслабился после двух заброшенных шайб. И речи не шло о том, чтобы удерживать преимущество, но хозяева сами отдали инициативу сопернику. Первый гол — на счету Андрея Светлакова, классно сыгравшего на добивании.

А меньше, чем через минуту просто шедевр исполнил Михаил Григоренко — пока, пожалуй, самый явный кандидат на приз самому ценному игроку плей-офф.

Во втором периоде у СКА было несколько классных моментов, вратарь хозяев Николаев в свою очередь также пару раз спас команду. Но еще одна ошибка СКА в обороне привела ко второму голу Григоренко. А уже в начале третьего периода хозяева просто забыли на своей синей линии Константина Окулова.

Уже при счете 2:5 Роман Ротенберг заменил вратаря (Николаева к тому моменту уже сменил Подъяпольский) на шестого полевого игрока, и одну шайбу хозяева тут же отыграли. Но хозяева явно поторопились с заменой Подъяпольского сразу после вбрасывания: к тому моменту СКА не закрепился в чужой зоне. Гости быстро перехватили шайбу, и Григоренко оформил хет-трик.

ЦСКА может завершить серию в Москве, но в этом финале мы уже привыкли к тому, что команды преподносят сюрприз в самый неожиданный момент. Хотя стоит признать, что большую часть времени команда Сергея Федорова выглядит самой настоящей машиной, которая не прощает сопернику ошибки, а в обороне играет надежно.