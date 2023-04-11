Квартальнов возглавил минский хоккейный клуб «Динамо»
Контракт рассчитан на один сезон.
Контракт рассчитан на один сезон.
ТАСС, 11 апреля. Дмитрий Квартальнов назначен на пост главного тренера минского хоккейного клуба «Динамо». Об этом во вторник объявила пресс-служба минчан.
Контракт с Квартальновым рассчитан на один сезон. 10 апреля «Динамо» объявило об уходе канадца Крэйга Вудкрофта с поста главного тренера команды в связи с окончанием срока соглашения. Вудкрофт возглавлял «Динамо» с 2019 года, под его руководством в сезоне-2022/23 команда заняла восьмое место в таблице Западной конференции по итогам регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и в первом раунде плей-офф уступила петербургскому СКА со счетом 2−4 в серии.
Квартальнову 57 лет, ранее в КХЛ он возглавлял череповецкую «Северсталь» (с 2009 по 2012 год), новосибирскую «Сибирь» (2012−2014), московский ЦСКА (2014−2017), ярославский «Локомотив» (2017−2019) и казанский «Ак Барс» (2019−2022). Под его руководством в сезоне-2014/15 ЦСКА стал чемпионом России, в том сезоне титул присваивался лучшей команде по итогам регулярного чемпионата КХЛ.
В период игровой карьеры Квартальнов выступал за воскресенский «Химик», финский «Йокерит», казанский «Ак Барс», «Северсталь», московские «Крылья Советов» и клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Бостон». В составе сборной СССР он стал чемпионом мира 1989 года и бронзовым призером турнира 1991 года. В 1996 году он выступал на чемпионате мира в составе сборной России, тогда команда в матче за третье место уступила американцам (3:4 ОТ).