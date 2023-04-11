Квартальнов возглавил минский хоккейный клуб «Динамо»

ТАСС, 11 апреля. Дмитрий Квартальнов назначен на пост главного тренера минского хоккейного клуба «Динамо». Об этом во вторник объявила пресс-служба минчан.

Контракт с Квартальновым рассчитан на один сезон. 10 апреля «Динамо» объявило об уходе канадца Крэйга Вудкрофта с поста главного тренера команды в связи с окончанием срока соглашения. Вудкрофт возглавлял «Динамо» с 2019 года, под его руководством в сезоне-2022/23 команда заняла восьмое место в таблице Западной конференции по итогам регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и в первом раунде плей-офф уступила петербургскому СКА со счетом 2−4 в серии.

Квартальнову 57 лет, ранее в КХЛ он возглавлял череповецкую «Северсталь» (с 2009 по 2012 год), новосибирскую «Сибирь» (2012−2014), московский ЦСКА (2014−2017), ярославский «Локомотив» (2017−2019) и казанский «Ак Барс» (2019−2022). Под его руководством в сезоне-2014/15 ЦСКА стал чемпионом России, в том сезоне титул присваивался лучшей команде по итогам регулярного чемпионата КХЛ.