Текущие события
Хоккей. НХЛ
12.04
Бостон
Вашингтон
Хоккей. НХЛ
12.04
Каролина
Детройт
Хоккей. НХЛ
12.04
Нью-Джерси
Баффало
Хоккей. НХЛ
12.04
Тампа-Бэй
Торонто
Хоккей. НХЛ
12.04
Филадельфия
Коламбус
Хоккей. НХЛ
12.04
Питтсбург
Чикаго
Хоккей. НХЛ
12.04
Миннесота
Виннипег
Хоккей. НХЛ
12.04
Колорадо
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
12.04
Анахайм
Ванкувер
Хоккей. НХЛ
12.04
Вегас
Сиэтл
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес
Ванкувер
30
Все события
16:42 (мск), источник: Lenta.Ru

«Сибирь» объявила об уходе главного тренера

Андрей Мартемьянов покинул пост главного тренера хоккейного клуба «Сибирь». Об этом объявлено на сайте команды.

СибирьКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Новосибирская команда решила не продлевать со специалистом контракт, который закончится 30 апреля. «Хотел бы поблагодарить руководство клуба за то, что доверили команду. Желаю им прогресса, хороших матчей и результатов», — заявил Мартемьянов.

Мартемьянов проработал в клубе два сезона. Под его руководством команда дважды занимала шестое место в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вылетала после первого раунда серии плей-офф.

Ранее стало известно о смене главных тренеров в «Металлурге» и минском «Динамо». После увольнения Ильи Воробьева магнитогорский клуб возглавил Андрей Разин. В белорусской команде Дмитрий Квартальнов сменил на посту канадца Крэйга Вудкрофта.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Стала известна судьба Украины в качестве страны-хозяйки ЧМ-2030 по футболу
Глава УЕФА сделал заявление о возвращении россиян на турниры
Фоторепортажи
35Мэрилин Загитова, Маленький принц Кондратюк, шаман Валиева: как прошел турнир шоу-программ
11Святой Диего: квартал Марадоны в Неаполе
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь