«Северсталь» опубликовала видеоподборку голов белоруса Александра Суворова

«Северсталь» опубликовала видео лучших голов белорусского нападающего Александра Суворова в сезоне-2022/23. На его счету 16 заброшенных шайб в 53 матчах. Напомним, нападающий играл за череповчан на правах аренды из минского «Динамо». В новом сезоне он может вернуться в состав «зубров». В прошедшем сезоне Суворов провел 47 матчей в регулярном чемпионате и набрал 24 (13+11) очка. В плей-офф на его счету 6 поединков и 4 (3+1) балла.