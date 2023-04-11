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22:32 (мск), источник: Прессбол

«Северсталь» опубликовала видеоподборку голов белоруса Александра Суворова

«Северсталь» опубликовала видео лучших голов белорусского нападающего Александра Суворова в сезоне-2022/23.

СеверстальКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Северсталь» опубликовала видео лучших голов белорусского нападающего Александра Суворова в сезоне-2022/23. На его счету 16 заброшенных шайб в 53 матчах. Напомним, нападающий играл за череповчан на правах аренды из минского «Динамо». В новом сезоне он может вернуться в состав «зубров». В прошедшем сезоне Суворов провел 47 матчей в регулярном чемпионате и набрал 24 (13+11) очка. В плей-офф на его счету 6 поединков и 4 (3+1) балла.

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