Стал известен состав ЦСКА на шестой матч финала Запада Кубка Гагарина со СКА

Отметим, что после пяти матчей, счёт в серии — 3−2 в пользу ЦСКА. Следующая, решающая, встреча между командами в случае необходимости пройдёт 14 апреля 2023 года.

Напомним, в сезонной серии команды разделили победы поровну, по три раза каждый коллектив одерживал победу. Клубы в пятый раз подряд встречаются в финале Запада. В прошлом сезоне победу в семи матчах одержали московские армейцы, которые в итоге стали обладателями Кубка Гагарина.