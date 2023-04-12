ЦСКА сыграет с «Ак Барсом» в финале Кубка Гагарина

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 3:0 обыграл петербургский СКА в шестом матче финальной серии Западной конференции плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в среду на «ЦСКА-Арене» в присутствии 10 083 зрителей.

Заброшенными шайбами отметились Максим Соркин (1-я минута), Константин Окулов (31) и Даррен Диц (46). Соркин, отличившийся на 13-й секунде встречи, забил самый быстрый гол ЦСКА в истории КХЛ. Ранее клубный рекорд в матчах плей-офф принадлежал шведу Симону Хьядбмарссону, который в первом матче четвертьфинальной серии Западной конференции 2015 года против «Сочи» (3:0) отличился спустя 47 секунд после начала игры. С учетом встреч регулярного чемпионата рекордным показателем для игроков ЦСКА была отметка в 22 секунды — Александр Суглобов забил хабаровскому «Амуру» 20 ноября 2008 года (6:3), а канадец Джефф Плэтт поразил ворота нижнекамского «Нефтехимика» 15 января 2016 года (2:0).

ЦСКА победил в серии до четырех побед со счетом 4−2. Московский клуб обыграл петербургскую команду в финале Западной конференции в пятый раз подряд. Всего ЦСКА и СКА в девятый раз сыграли между собой в плей-офф. На счету московских армейцев теперь шесть побед. В последний раз СКА сумел победить соперника в серии плей-офф в 2015 году, уступая по ходу противостояния со счетом 0−3.

СКА стал победителем регулярного чемпионата, ЦСКА занял второе место в турнирной таблице Западной конференции. В первом раунде петербургский клуб обыграл минское «Динамо» (4−2), во втором — нижегородское «Торпедо» (4−0). ЦСКА на предыдущих стадиях плей-офф одолел череповецкую «Северсталь» (4−3) и ярославский «Локомотив» (4−3). В решающей серии плей-офф ЦСКА сыграет с казанским «Ак Барсом», который в финале Восточной конференции одолел омский «Авангард» (4−1). По итогам нынешнего сезона СКА стал бронзовым призером чемпионата России. Финальная серия начнется матчем в Казани 17 апреля.