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10:03 (мск), источник: Sport24

«Чемпионское окно ЦСКА скоро закроется, а у СКА оно только открывается». Ротенберг — после вылета из Кубка Гагарина

Главный тренер СКА Роман Ротенберг поделился комментарием на пресс-конференции по итогам 6-го матча полуфинала Кубка Гагарина ЦСКА — СКА (3:0).

ЦСКА
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Источник: РИА "Новости"

«Для меня это второй финал конференции в качестве главного тренера, и мы видели улучшения. ЦСКА — опытная команда, которой нельзя давать голевые моменты. Это мастера высокого уровня, некоторые поиграли на Олимпиаде. У них костяк команды не меняется.

Мы будем также усиливать наш костяк, понимаем, как побеждать. В это же время у ЦСКА чемпионское окно скоро закроется, а у нас оно только открывается, мы смотрим вперед, у нас молодая команда. Они пять лет строили эту команду. С тех пор, как ЦСКА руководил Дмитрий Квартальнов, в их системе ничего не поменялось, она оттачивается в нюансах, тренировках годами, когда эти вещи работают на автомате.

Мы проиграли в микронюансах — стыки, работа клюшкой, нельзя давать им играть на подставлении. Когда у нас ушли лидеры, все говорили, что СКА будет ослабленным, мы играли без иностранцев. Никто не ожидал, что СКА будет так играть. Мы высоко задрали планку — больше всех в регулярке забросили, выиграли Кубок континента, завоевали бронзу в плей-офф. Знаем, что нужно улучшить», — цитирует Ротенберга пресс-служба КХЛ.

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3:0
1:0, 1:0, 1:0
СКА
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