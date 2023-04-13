Такого еще не было в истории — ЦСКА третий год подряд вышел в финал! Креативные «роботы» Федорова непобедимы

ЦСКА — в финале!

Эти слова мы произносим уже третий год подряд. Когда-то с большим удивлением, когда-то — с меньшим. Команда Игоря Никитина в 2021-м добралась до решающей серии довольно предсказуемо, а вот ее поражение от «Авангарда» стоило главному тренеру работы.

Прошлогоднее чемпионство «армейцев» вряд ли кто-то мог просчитать до начала сезона. Нет, москвичи не ослабли, не откатились до ранга середняков, но тренер-дебютант заставлял относиться к их перспективам настороженно. Однако Сергей Федоров всех переиграл.

А сколько за Федоровым тянулся шлейф стереотипов о том, что его успехи — это исключительно «багаж» Никитина? Но если в первом сезоне легендарного хоккеиста в новом амплуа это еще было отчасти актуально, но не сейчас, когда вместо Корешкова в его штаб вошел Кравчук, а оборона по сравнению с никитинскими временами почти полностью поменялась.

«Мы также будем усиливать наш костяк. Мы понимаем, как побеждать. В это же время у ЦСКА чемпионское окно скоро закроется, а у нас только открывается. У нас молодая команда, и мы смотрим только вперед. ЦСКА шесть лет строил эту команду. Я помню, что, когда мы только начинали свою серию, у них еще Квартальнов был главным тренером. У них ничего не поменялось с системы Квартальнова. Система оттачивается годами. Когда нюансы уже работают на автомате. Мы тоже оттачиваем детали своей игры. Два года мы их оттачиваем», — эти слова Роман Ротенберг произнес после вылета его команды из плей-офф.

Интересно, что Федоров со словами коллеги о закрывающемся чемпионском окне согласился. Мол, средний возраст ЦСКА на это намекает. Но если сравнить команды, то их показатели почти идентичны — плюс-минус 27 лет, с небольшой погрешностью. При этом у ЦСКА в составе нет игроков старше 33 лет, в отличие от СКА. Но лидеры москвичей и правда моложе не становятся. Но они все еще в самом расцвете. И куют железо, пока горячо.

А вот с тезисом о том, что со времен Квартальнова в системе ЦСКА ничего не поменялось, нынешний наставник московских «армейцев» вряд ли согласится. Многие из этих игроков при Квартальнове не сыграли ни минуты. Хотя молодым Мамину и Светлакову он дал многое. Теперь они уже матерые кубковые бойцы. Новый главный тренер минского «Динамо», безусловно, основатель современного ЦСКА. Человек, который заложил символический кирпич и залил фундамент. Но этот основательный дом строили разные люди, и каждый вносил что-то свое.

Показательный штришок: при Квартальнове больших мастеров, которым позволено чуть больше остальных, было всего двое. Радулов и француз Да Коста. Тогда как в те годы противостоял ему СКА с обилием игровиков: от Шипачева и Панарина до Ковальчука и Дадонова. И чаще побеждал как раз клуб из Санкт-Петербурга. И как все поменялось с тех пор! Пока СКА в решающих матчах обходится без Гусева, Жафярова и Ожиганова, лидеры ЦСКА вытворяют вот такое.

ЦСКА Квартальнова был агрессивной и упорядоченной командой, но излишне роботизированной. ЦСКА Федорова — это в некотором роде тоже роботы, но нового поколения. Наделенные творческим интеллектом. Окулов, Григоренко и Ко расправляются с соперником с такой долей цинизма и уверенности в себе, будто все человеческое им чуждо. Но делают это красиво, где-то даже по-эстетски. Именно этого и не хватило СКА в финале Запада, а не времени. Хотя, возможно, с годами, через поражения, Ротенберг к этому все же придет.

А ЦСКА ждет третий финал подряд. И, возможно, второй подряд Кубок Гагарина Федорова. Такого уж точно российский хоккей еще не видел. Чтобы тренер-дебютант за столь короткий срок становился легендой. Впрочем, чтобы в этом статусе закрепиться, Сергею Викторовичу нужно переиграть в хоккейные шахматы Зинэтулу Хайдяровича. Он, может быть, в своей тренерской карьере не так быстро запрягал, но став прадедушкой, Билялетдинов начал излучать еще большую уверенность, чем прежде. Его теми методами, что молодого специалиста из Северной столицы, не взять. А значит, будет интересно.