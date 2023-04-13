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15:23 (мск), источник: ТАСС

«Ладу» включили в состав участников Континентальной хоккейной лиги

Тольяттинский клуб начнет выступление в лиге со следующего сезона.

ЛадаКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Тольяттинская «Лада» включена в состав участников следующего сезона Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое решение было принято на заседании совета директоров лиги, которое состоялось в четверг в Музее хоккея, сообщает пресс-служба КХЛ.

В сезоне-2023/24 в КХЛ будут выступать 23 команды. «Лада» отправила официальную заявку на вступление в лигу 1 ноября 2022 года.

«Лада» была основана в 1976 году, до 1990 года клуб носил название «Торпедо». Клуб достиг лучших результатов под руководством Геннадия Цыгурова, став двукратным чемпионом России (1994, 1996) и обладателем Кубка Европы (1997). Четырежды в своей истории «Лада» становилась серебряным призером чемпионата России и дважды — бронзовым. Последний титул команда выиграла под руководством Петра Воробьева, завоевав в 2006 году Континентальный кубок.

17 мая 2010 года совет директоров КХЛ в связи с непредоставлением в установленные сроки документов, подтверждающих обеспечение финансирования основной команды, постановил не включать «Ладу» в состав участников сезона-2010/2011. 21 июня 2010 года было принято решение о том, что клуб будет выступать в Высшей хоккейной лиге (ныне — Всероссийской хоккейной лиге, ВХЛ).

С сезона-2014/15 тольяттинский клуб вновь выступал в КХЛ, после чего был исключен на основании рейтинга, который учитывал спортивные и экономические показатели. В шести сезонах КХЛ «Лада» один раз вышла в плей-офф — в сезоне-2008/09. Тогда тольяттинцы в первом раунде проиграли московскому ЦСКА со счетом в серии 2−3. За время выступления в ВХЛ «Лада» не выходила в финал турнира. В сезоне-2022/23 команда из Тольятти заняла шестое место по итогам регулярного чемпионата и в первом раунде плей-офф проиграла тульскому АКМ (3−4).

Воспитанниками «Лады» являются такие хоккеисты, как олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Алексей Ковалев, чемпионы мира и Олимпийских игр Вячеслав Буцаев и Василий Кошечкин, обладатель Кубка Стэнли и чемпион мира Илья Брызгалов, призер мировых первенств, нынешний главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.

«Снежные барсы» вернулись в МХЛ

В следующем розыгрыше Олимпбет — Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) примет участие казахстанский клуб «Снежные барсы», который является молодежной командой выступающего в КХЛ «Барыса» из Астаны. «Снежные барсы» выступали в МХЛ с 2011 по 2020 год, после чего пропустили три сезона из-за пандемии коронавируса.

В сезоне-2023/24 не примут участия оренбургские «Сарматы». Клуб уведомил МХЛ об отказе от участия в чемпионате в связи с прекращением выделения субсидий.

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