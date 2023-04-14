Мамбеталиев сменил Скабелку на посту главного тренера сборной Казахстана по хоккею

ТАСС, 14 апреля. Галым Мамбеталиев стал новым главным тренером сборной Казахстана по хоккею. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба Федерации хоккея Казахстана.

С 2022 года главным тренером сборной Казахстана был белорус Андрей Скабелка, возглавляющий «Барыс». Под его руководством астанинская команда в нынешнем сезоне заняла последнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и не вышла в плей-офф.

Мамбеталиеву 57 лет, он возглавлял сборную Казахстана в 2018 году. В настоящий момент специалист является главным тренером казахстанского «Номада».

Сборная Казахстана на чемпионате мира 2023 года сыграет в одной группе с командами Канады, США, Швейцарии, Словакии, Латвии, Норвегии и Словении. Турнир пройдет с 12 по 28 мая в Финляндии и Латвии.