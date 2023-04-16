Тренер СКА Ротенберг считает, что судейство в матчах КХЛ стоит улучшить

«Против нас всегда очень жестко играют. Здесь всегда есть, что улучшить — в плане судейства — наши судьи должны разобраться. Ребята до конца сезона вылетают, получая тяжелейшие травмы шеи, переломы — то есть не только угроза в плане хоккейной карьеры, угроза жизни. Нам нужны реформы, чтобы на хоккей ходило больше ребятишек, болельщиков, чтобы ребята играли и развивались. Все вместе мы сможем это сделать», — сказал Ротенберг.