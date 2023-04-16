Тренер СКА Ротенберг считает, что судейство в матчах КХЛ стоит улучшить
По мнению специалиста, хоккеисты получают много опасных для карьеры и жизни травм.
По мнению специалиста, хоккеисты получают много опасных для карьеры и жизни травм.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 апреля. /ТАСС/. Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг считает, что судейство в матчах Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) следует улучшить. Такое мнение он выразил журналистом в воскресенье.
«Против нас всегда очень жестко играют. Здесь всегда есть, что улучшить — в плане судейства — наши судьи должны разобраться. Ребята до конца сезона вылетают, получая тяжелейшие травмы шеи, переломы — то есть не только угроза в плане хоккейной карьеры, угроза жизни. Нам нужны реформы, чтобы на хоккей ходило больше ребятишек, болельщиков, чтобы ребята играли и развивались. Все вместе мы сможем это сделать», — сказал Ротенберг.
Председатель совета директоров омского «Авангарда» Александр Крылов на недавнем заседании совета директоров КХЛ поднял вопрос о реформировании судейского корпуса. Рабочая группа лиги доложит совету директоров результаты обсуждения этого вопроса.
В текущем сезоне СКА выиграл регулярный чемпионат КХЛ, в первом раунде плей-офф команда одолела минское «Динамо» (4−2), во втором — нижегородское «Торпедо» (4−0). В финальной серии Западной конференции СКА проиграл ЦСКА (2−4).