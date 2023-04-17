Финальная серия плей-офф КХЛ между «Ак Барсом» и ЦСКА стартует в понедельник

КАЗАНЬ, 17 апреля. /ТАСС/. Финальная серия плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Ак Барсом» и ЦСКА начинается матчем в Казани 17 апреля. Для казанского клуба это будет пятый финал в истории КХЛ, московские армейцы в рекордный для лиги шестой раз сыграют в решающей серии.

«Ак Барс» будет иметь преимущество своей площадки, так как по итогам регулярного чемпионата занял первое место на Востоке и получил первый номер посева в своей конференции. ЦСКА стал вторым в Западной конференции и получил второй номер посева.

Серия пройдет до четырех побед. Первые два матча состоятся в Казани 17 и 19 апреля, 21 и 23 апреля игры примет Москва. В случае необходимости матчи пройдут 25 и 29 апреля в Казани и 27 апреля в Москве.

Армейцы дважды становились победителями Кубка Гагарина (2019, 2022), еще трижды они уступали в финале (2016, 2018, 2021). В 2019 году ЦСКА выиграл трофей под руководством нынешнего главного тренера ярославского «Локомотива» Игоря Никитина, а в прошлом сезоне завоевал титул во главе с Сергеем Федоровым. В 2018 году москвичи проиграли «Ак Барсу» в финале, а в 2021 году — «Авангарду», после чего было принято решение расстаться с Никитиным, которого сменил не имевший тренерской практики Федоров. Именно при Никитине был сформирован костяк ЦСКА, наличие которого в текущем сезоне во многом предопределило исход финальной серии Западной конференции с победителем регулярного чемпионата петербургским СКА.

«Если смотреть на всю картину целиком, впечатления по итогам серии со СКА хорошие, — отметил в разговоре с ТАСС спортивный директор столичных армейцев Денис Денисов. — На руках у нас сейчас промежуточный результат. Он, как и итоговый результат, будет проанализирован. Постараемся выжать из этого максимум пользы для дальнейшей работы и самосовершенствования».

Своевременное возвращение Билялетдинова

В отличие от СКА, у оппонентов из Москвы здорово проявили себя лидеры: в пятом матче в Санкт-Петербурге (ЦСКА победил со счетом 7:3) хет-трик сделал Михаил Григоренко, в последних двух матчах серии три гола забил Константин Окулов. Стоит также отметить игру вратаря Адама Рейдеборна, швед провел в полуфинале Кубка Гагарина два «сухих» матча.

«Он цементировал оборону, держал команду в игре, не стушевался ни разу, особенно в Санкт-Петербурге, когда они проигрывали 0:2 и могли опустить руки, — поделился мнением о голкипере с ТАСС президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. — Он вытаскивал матчи, все подчищал, добиваний не было, все в себя впитывал. Для многих это было неожиданным, поскольку в чемпионате Рейдеборн был на вторых ролях, а в плей-офф показал стабильный хоккей».

«Ак Барс» по ходу сезона, как оказалось, сделал правильный выбор, уговорив вернуться на пост главного тренера Зинэтулу Билялетдинова. С именем этого специалиста связаны все победы казанцев в Кубке Гагарина (2009, 2010, 2018), а также выход в финал в 2015 году. Билялетдинов вернулся, чтобы вытащить «Ак Барс» из сложной ситуации в регулярном сезоне, в которую команда угодила из-за неудач и после увольнения Олега Знарка, и блестяще справился с этой задачей.