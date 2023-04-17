Лишь «Ак Барс» может остановить ЦСКА? Непредсказуемый финал Кубка Гагарина

Источник: пресс-служба ХК «Ак Барс»

Путь к финалу

Еще чуть более года назад «Ак Барсом» руководил Дмитрий Квартальнов. Под его руководством казанцы откровенно провалились в сезоне-2021/22 и оступились уже на первом раунде плей-офф. С тех пор клуб претерпел много кадровых изменений. В столице Татарстана высадился солидный десант звезд, а командовать отрядом было доверено одному из самых лучших в истории российского хоккея тренеров — Олегу Знарку. По причине столь громкого усиления многие заочно записали «Ак Барс» в главные фавориты сезона еще до его старта и уже видели казанцев в финале. До решающей стадии «Ак Барс» в итоге дошел, но не так, как планировалось изначально.

Казанский клуб под руководством Знарка не впечатлял ни результатами, ни игрой и претендовал на звание главного разочарования турнира, и перемены были прогнозируемы. В декабре Олег Валерьевич свой пост в конечном счете оставил, а к концу месяца его занял легендарный Зинэтула Билялетдинов. В короткие сроки Зинэтула Хайдярович поднял «Ак Барс» в лидеры чемпионата, а в плей-офф подавил дерзкое сопротивление «Нефтехимика», «Адмирала» и «Авангарда».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=25edea0ee08e4617&partner_ext=173&place_id=222&oid=-16202769&hd=1&id=456275357&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

ЦСКА же на протяжении всего сезона жил совершенно иной жизнью, нежели его новый соперник. «Армейцы» на правах действующих чемпионов спокойно прошли «регулярку» и даже избежали глобального спада, который в связи рекордным по плотности графиком настиг практически все клубы КХЛ. Москвичи немного просели на старте чемпионата, но на общем фоне команда Сергея Федорова не заставила усомниться в своих амбициях и способностях. «Красно-синие» стали вторым после СКА лучшим клубом чемпионата, а в плей-офф пятый раз подряд дошли до финала.

На пути к решающей стадии Кубка Гагарина ЦСКА поочередно одолел «Северсталь», «Локомотив» и СКА, задействовав 20 матчей из всех 21 возможных. Лишь в дуэли с петербуржцами подопечные Федорова решили свою задачу, не доводя дело до седьмой игры. Во всех трех сериях ЦСКА включился в самый ответственный и нужный момент и показал свое превосходство над соперниками.

Противостояние машин

Хоккей КХЛ 2022-2023 Финал, 17.04.2023, 19:30 Ак Барс - ЦСКА -

И если весь этот соревновательный год клубы жили разной жизнью, то в одном компоненте две параллельные прямые все-таки пересеклись. И «Ак Барс», и ЦСКА в своем нынешнем виде предстают настоящими машинами, и играют за обе команды будто не люди, а роботы. Перед ними поставлена задача, и они ее с успехом выполняют вне зависимости от того, насколько непростые условия представлены в «Дано». Оба коллектива схожи в своей манере ускорять темп и прибавлять в игровой мощи только в действительно нужный момент, не расходуя топливо тогда, когда можно поработать в эконом-режиме.

Помните, как некоторая часть хоккейной общественности ставила крест на «Ак Барсе» уже во втором раунде? Дескать, поездки во Владивосток «угробят» команду, где лидерами являются весьма возрастные игроки. Но этого не случилось: «Адмирал» хоть и показал зубы, но казанцы в последнем матче серии с солидным преимуществом добыли победу. Впоследствии утверждалось, что «Авангард» с одним из лучших нападений в КХЛ раздавит якобы уставший от путешествий на Дальний Восток «Ак Барс», но и этот прогноз не сбылся. Омичи минимум в трех из пяти матчей серии выглядели предпочтительнее и интереснее, но лишь до того момента, пока казанцы не брали инициативу в свои руки и не проявляли тот инстинкт убийцы, который и помог им добраться до финала.

Похожая история и у ЦСКА. Со стороны казалось, что «Северсталь» в семи матчах серии отняла у «армейцев» много сил, а потому «Локомотив» со своей агрессивной и четкой системой игры выглядел едва ли не фаворитом противостояния. Однако в решающей, седьмой встрече ЦСКА не оставил от «железнодорожников» и мокрого места. Ярославцы в последнем матче были разбиты без шансов на спасение. Наконец, на пути у «армейцев» встал СКА, чей остроатакующий и быстрый хоккей по ходу сезона не отмечал только ленивый, но москвичи на классе и с преимуществом переиграли петербуржцев.

Отсюда и возникает вопрос: «Есть ли вообще хоть кто-то, кто способен обыграть такие механизированные “Ак Барс” и ЦСКА?» Кажется, что команды могут проиграть только сами себе.

Конфликт поколений

Как это часто бывает, в решающей стадии на первый план выходит тренерское противостояние. Нынешний случай исключением не станет. Ни желание ЦСКА взять у «Ак Барса» реванш за бесславное поражение в финале Кубка Гагарина-2018, ни стремление Александра Радулова наказать бывший клуб за сказанные публично нелицеприятные слова о его персоне, ни какой-либо иной сюжет не перекроет противостояние Зинэтулы Билялетдинова с Сергеем Федоровым. В сегодняшнем финале оба впервые встретятся друг с другом в качестве главных тренеров своих команд.

Сами наставники своей личной дуэли конкретного значения не придают:

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«Если тренер победил в первом сезоне и вышел в финал во втором, значит, у него есть какие-то данные, которые позволяют ему решать задачи. Команда воспринимает его, он делает положительные шаги, что-то может дать хоккеистам. Не каждый может добиваться таких результатов. А говорить о том, каким Федоров был игроком, нет смысла. Об этом можно говорить долго», — высказался об оппоненте Билялетдинов. «Изменения в “Ак Барсе” с приходом нового тренерского штаба есть. Они не категоричные, но фундаментальные. Команда достигла успеха, перестроилась, Зинэтула Билялетдинов сделал определенные изменения по усилению игры “Ак Барса”. Что касается тренерского соперничества, то для меня идет пока только второй сезон в качестве главного тренера, поэтому такого соперничества не может быть. Я учусь, а Билялетдинов — очень опытный тренер», — говорил Федоров.

Но их работа вызывает вопросы. Нет, не в том плане, что методы тренеров сомнительны — как раз сомнений в классе Зинэтулы Хайдяровича и Сергея Викторовича нет. Первый трижды выигрывал Кубок Гагарина и является рекордсменом КХЛ по числу побед в плей-офф, а второй за весь период работы у руля ЦСКА не проиграл ни одной серии.

Вопросы возникают лишь из-за того, что неясно, чем соперники готовятся удивить друг друга. «Ак Барс» и ЦСКА сейчас довольно похожи друг на друга, равно как и Билялетдинов с Федоровым. Оба тренера ведут себя спокойно и не подают вида, что у них что-то идет не так, но в то же время обладают харизмой, авторитетом и умением донести до подопечных свои взгляды на хоккей.

Оттого и результат противостояния в финале Кубка Гагарина является непредсказуемым. Тем интереснее за ним будет наблюдать.