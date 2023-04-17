«Ак Барс» и ЦСКА объявили составы на первый матч финала Кубка Гагарина

«Ак Барс» и ЦСКА объявили составы на первый матч финала Кубка Гагарина

Сегодня, 17 апреля, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» пройдёт первый матч финальной серии плей-офф КХЛ между «Ак Барсом» и ЦСКА.