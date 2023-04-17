«Ак Барс» обыграл ЦСКА в первом матче финальной серии Кубка Гагарина

КАЗАНЬ, 17 апреля. /ТАСС/. Казанский «Ак Барс» со счетом 4:1 обыграл московский ЦСКА в первом матче финальной серии плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в понедельник в Казани.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Артем Лукоянов (7-я минута), Станислав Галиев (23), Дмитрий Воронков (48) и Кирилл Панюков (53). У проигравших отличился лучший бомбардир нынешнего плей-офф Михаил Григоренко (15).

«Ак Барс» повел в серии до четырех побед со счетом 1−0. Второй матч состоится 19 апреля в Казани.

ЦСКА дважды становился победителем Кубка Гагарина (2019, 2022), еще трижды армейцы уступали в финале (2016, 2018, 2021). «Ак Барс» в пятый раз добрался до финала Кубка Гагарина. В 2009 и 2010 годах казанцы победили в решающей серии уфимский «Салават Юлаев», в 2018-м — ЦСКА, а в 2015-м «Ак Барс» уступил СКА.