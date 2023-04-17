Прием против лома есть: «Ак Барс» красиво разделался с ЦСКА
«Ак Барс» обыграл ЦСКА в первом матче финала Кубка Гагарина-2023.
«Ак Барс» обыграл ЦСКА в первом матче финала Кубка Гагарина-2023.
— Многие эксперты считают ЦСКА фаворитом финала. Согласны?
— Кого?
Этот диалог журналиста и главного тренера казанского «Ак Барса» Зинэтулы Билялетдинова на пресс-конференции перед началом финальной серии Кубка Гагарина моментально завирусился в интернете и стал весьма забавным мемом. Но вместе с этим в данной шутке затаилась и большая доля правды.
«Ак Барс» и ЦСКА сколь отличаются друг от друга по стилю игры, столь и схожи в своей манере добиваться успеха. Обе команды в своем нынешнем виде предстали непробиваемыми машинами, которые достигают цели вне зависимости от сложности ситуации. Рассудительность, характер, четкое выполнение тренерских установок, хладнокровие, непоколебимость и дисциплина — это те характеристики, которые и помогли «Ак Барсу» с ЦСКА дойти до финала Кубка Гагарина.
По этой причине предсказать исход противостояния с абсолютной уверенностью оказалось невозможно. Нашлись и те, кто ожидал скучного хоккея из-за осторожной игры оппонентов. Не тут-то было — в первом же матче серии «Ак Барс» и ЦСКА дали огня. В большей степени, конечно, «армейцы» — действующие обладатели Кубка Гагарина с самого начала действовали первым номером, больше владели шайбой и территориальным преимуществом, чаще атаковали и активнее бросали по воротам. Но москвичам приходилось действовать в роли отстающих.
В дебюте встречи «армейцы» получили право на игру в большинстве, однако не только не смогли его реализовать, но и даже пропустили. Михаил Григоренко делал поперечную передачу в своей зоне, и шайбу перехватил Артем Лукоянов, который хладнокровно завершил выход 1 в 0 взятием ворот.
Несмотря на неожиданное фиаско, игроки ЦСКА и нервом не дернули, продолжив играть в свой хоккей. Вновь москвичи добились численного преимущества и спустя буквально 1−2 секунды после возвращения на лед удаленного защитника «Ак Барса» Даниила Журавлева достигли желаемого. Михаил Григоренко реабилитировался за собственную ошибку и идеальным по точности броском отправил шайбу в ворота. Теперь Михаил не только лучший бомбардир плей-офф КХЛ, но и лучший снайпер турнира — в активе лидера ЦСКА 22 очка (10 голов и 12 передач) в 21 матче.
Второй период «красно-синие» начали подобно первому, но в один момент «Ак Барс» резко перехватил инициативу. Казанцам помогло большинство, которое было реализовано всего за десять секунд. Хитрый и опытный Зинэтула Билялетдинов выпустил в спецбригаде Кирилла Семенова, чтобы тот выиграл вбрасывание в чужой зоне. Выполнив свою задачу, Семенов молниеносно отправился обратно на скамейку и уступил место на площадке Вадиму Шипачеву. Тот, получив шайбу, выдал великолепную передачу на Станислава Галиева, который замкнул ее не менее классным кистевым броском.
Выйдя вперед, «Ак Барс» мог забивать забивать еще. Отличный момент имел, например, один из самых активных игроков казанской команды Илья Сафонов. Шайба после его выстрела угодила в перекладину. Казалось, что ей уже некуда было деваться, кроме как в сетке ворот. Даже сам Сафонов уже бежал праздновать гол. Преждевременно.
В третьем периоде ЦСКА ожидаемо прибавил в давлении и мощи. Оттого и опасности у ворот Тимура Билялова стало больше. В течение всего нескольких минут забивать могли Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Максим Мамин и даже Прохор Полтапов, выполнивший шикарный сольный проход. Но шайбы залетали исключительно в противоположные ворота. «Ак Барс» ударил ЦСКА его же оружием: выдержал давление, потерпел и продемонстрировал отличную реализацию голевых моментов.
Сначала Александр Радулов развил быструю атаку вдоль левого борта и завершил контрвыпад точным броском. Адам Рейдеборн отразил шайбу перед собой, и снаряд подхватил Дмитрий Воронков. Первый выстрел форварда «Ак Барса» эффектно отразил Владислав Провольнев, но со второй попытки Воронков завершил начатое и стал первым игроком, забросившим 50 шайб в КХЛ из числа родившихся после 1 января 2000 года.
А через пять минут «Ак Барс» убил интригу. Не в серии, но в матче. Кирилл Адамчук имел отличную возможность для дальнего броска, но вместо этого сыграл хитрее и красивым, аккуратным набросом вложил шайбу в клюшку своего тезки Панюкова. От нее снаряд в четвертый раз влетел в сетку ворот Рейдеборна.
«У нас ничего не сломалось. В паре моментов неаккуратно сыграли с шайбой, грубо ошиблись. Но мы играли с преимуществом», — сказал Сергей Федоров во флеш-интервью после матча.
Действительно, в игровом плане ЦСКА выглядел предпочтительнее и большую часть времени владел инициативой. Однако «Ак Барс» ожидаемо был к этому готов. Казанцы сыграли идеально — настолько, насколько это возможно против столь мощного ЦСКА. Подопечные Билялетдинова грамотно воспользовались своими шансами, ни на миг не уступили в силовой борьбе, отменно действовал Тимур Билялов, а также свое веское слово сказали лидеры «Ак Барса» Вадим Шипачев, Александр Радулов, Дмитрий Воронков и Станислав Галиев.
Теперь к серии возникает еще больше вопросов. Найдет ли ЦСКА новые ресурсы для победы? Если да, то какие? Выдержит ли это давление «Ак Барс»? Вторая игра финала Кубка Гагарина уже 19 апреля.
Автор: Андрей Сенченко