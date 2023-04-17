Прием против лома есть: «Ак Барс» красиво разделался с ЦСКА

— Многие эксперты считают ЦСКА фаворитом финала. Согласны?

— Кого?

Этот диалог журналиста и главного тренера казанского «Ак Барса» Зинэтулы Билялетдинова на пресс-конференции перед началом финальной серии Кубка Гагарина моментально завирусился в интернете и стал весьма забавным мемом. Но вместе с этим в данной шутке затаилась и большая доля правды.

«Ак Барс» и ЦСКА сколь отличаются друг от друга по стилю игры, столь и схожи в своей манере добиваться успеха. Обе команды в своем нынешнем виде предстали непробиваемыми машинами, которые достигают цели вне зависимости от сложности ситуации. Рассудительность, характер, четкое выполнение тренерских установок, хладнокровие, непоколебимость и дисциплина — это те характеристики, которые и помогли «Ак Барсу» с ЦСКА дойти до финала Кубка Гагарина.

По этой причине предсказать исход противостояния с абсолютной уверенностью оказалось невозможно. Нашлись и те, кто ожидал скучного хоккея из-за осторожной игры оппонентов. Не тут-то было — в первом же матче серии «Ак Барс» и ЦСКА дали огня. В большей степени, конечно, «армейцы» — действующие обладатели Кубка Гагарина с самого начала действовали первым номером, больше владели шайбой и территориальным преимуществом, чаще атаковали и активнее бросали по воротам. Но москвичам приходилось действовать в роли отстающих.

В дебюте встречи «армейцы» получили право на игру в большинстве, однако не только не смогли его реализовать, но и даже пропустили. Михаил Григоренко делал поперечную передачу в своей зоне, и шайбу перехватил Артем Лукоянов, который хладнокровно завершил выход 1 в 0 взятием ворот.

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Несмотря на неожиданное фиаско, игроки ЦСКА и нервом не дернули, продолжив играть в свой хоккей. Вновь москвичи добились численного преимущества и спустя буквально 1−2 секунды после возвращения на лед удаленного защитника «Ак Барса» Даниила Журавлева достигли желаемого. Михаил Григоренко реабилитировался за собственную ошибку и идеальным по точности броском отправил шайбу в ворота. Теперь Михаил не только лучший бомбардир плей-офф КХЛ, но и лучший снайпер турнира — в активе лидера ЦСКА 22 очка (10 голов и 12 передач) в 21 матче.

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Второй период «красно-синие» начали подобно первому, но в один момент «Ак Барс» резко перехватил инициативу. Казанцам помогло большинство, которое было реализовано всего за десять секунд. Хитрый и опытный Зинэтула Билялетдинов выпустил в спецбригаде Кирилла Семенова, чтобы тот выиграл вбрасывание в чужой зоне. Выполнив свою задачу, Семенов молниеносно отправился обратно на скамейку и уступил место на площадке Вадиму Шипачеву. Тот, получив шайбу, выдал великолепную передачу на Станислава Галиева, который замкнул ее не менее классным кистевым броском.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=1a8872f8368623d0&partner_ext=173&place_id=222&oid=-16202769&hd=2&id=456275367&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Выйдя вперед, «Ак Барс» мог забивать забивать еще. Отличный момент имел, например, один из самых активных игроков казанской команды Илья Сафонов. Шайба после его выстрела угодила в перекладину. Казалось, что ей уже некуда было деваться, кроме как в сетке ворот. Даже сам Сафонов уже бежал праздновать гол. Преждевременно.

В третьем периоде ЦСКА ожидаемо прибавил в давлении и мощи. Оттого и опасности у ворот Тимура Билялова стало больше. В течение всего нескольких минут забивать могли Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Максим Мамин и даже Прохор Полтапов, выполнивший шикарный сольный проход. Но шайбы залетали исключительно в противоположные ворота. «Ак Барс» ударил ЦСКА его же оружием: выдержал давление, потерпел и продемонстрировал отличную реализацию голевых моментов.

Сначала Александр Радулов развил быструю атаку вдоль левого борта и завершил контрвыпад точным броском. Адам Рейдеборн отразил шайбу перед собой, и снаряд подхватил Дмитрий Воронков. Первый выстрел форварда «Ак Барса» эффектно отразил Владислав Провольнев, но со второй попытки Воронков завершил начатое и стал первым игроком, забросившим 50 шайб в КХЛ из числа родившихся после 1 января 2000 года.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=18960d7e33169b7d&partner_ext=173&place_id=222&oid=-16202769&hd=2&id=456275368&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

А через пять минут «Ак Барс» убил интригу. Не в серии, но в матче. Кирилл Адамчук имел отличную возможность для дальнего броска, но вместо этого сыграл хитрее и красивым, аккуратным набросом вложил шайбу в клюшку своего тезки Панюкова. От нее снаряд в четвертый раз влетел в сетку ворот Рейдеборна.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=764c6082c2d1b062&partner_ext=173&place_id=222&oid=-16202769&hd=2&id=456275369&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«У нас ничего не сломалось. В паре моментов неаккуратно сыграли с шайбой, грубо ошиблись. Но мы играли с преимуществом», — сказал Сергей Федоров во флеш-интервью после матча.

Действительно, в игровом плане ЦСКА выглядел предпочтительнее и большую часть времени владел инициативой. Однако «Ак Барс» ожидаемо был к этому готов. Казанцы сыграли идеально — настолько, насколько это возможно против столь мощного ЦСКА. Подопечные Билялетдинова грамотно воспользовались своими шансами, ни на миг не уступили в силовой борьбе, отменно действовал Тимур Билялов, а также свое веское слово сказали лидеры «Ак Барса» Вадим Шипачев, Александр Радулов, Дмитрий Воронков и Станислав Галиев.

Теперь к серии возникает еще больше вопросов. Найдет ли ЦСКА новые ресурсы для победы? Если да, то какие? Выдержит ли это давление «Ак Барс»? Вторая игра финала Кубка Гагарина уже 19 апреля.