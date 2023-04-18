Каменский: Пробовал жить в США — не понравилось
Вице-президент КХЛ Валерий Каменский рассказал, что ему не понравилось вести размеренный образ жизни в США.
Вице-президент КХЛ Валерий Каменский рассказал, что ему не понравилось вести размеренный образ жизни в США.
— Быков и Хомутов живут размеренной жизнью в Швейцарии. Вы могли так же в любом месте в США. Такая жизнь не для вас?
— Я попробовал так жить в США, мне это не понравилось.
Мне хотелось уйти обратно в хоккей, поэтому я бы не смог так долго жить и получать удовольствие. Быков тоже много где поработал, Андрей тоже тренирует детей в Швейцарии.
— Чему вас научила жизнь в США?
— Научила меня выживать в спортивном плане. Были ужасные травмы, но даже с ними в Америке я научился радоваться и наслаждаться жизни.
Но это могло быть и в России. Я всегда любил Россию, всегда возвращался в нее и отпуска проводил здесь.
— У вас есть гражданство США?
— Нет, но есть грин-карта, три раза ее продлевал для комфортных поездок.
Ни у кого в семье нет гражданства США, кроме дочки, которая там родилась, — заявил Каменский в интервью Metaratings.ru.