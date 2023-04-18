Каменский: Пробовал жить в США — не понравилось

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— Быков и Хомутов живут размеренной жизнью в Швейцарии. Вы могли так же в любом месте в США. Такая жизнь не для вас?

— Я попробовал так жить в США, мне это не понравилось.

Мне хотелось уйти обратно в хоккей, поэтому я бы не смог так долго жить и получать удовольствие. Быков тоже много где поработал, Андрей тоже тренирует детей в Швейцарии.

— Чему вас научила жизнь в США?

— Научила меня выживать в спортивном плане. Были ужасные травмы, но даже с ними в Америке я научился радоваться и наслаждаться жизни.

Но это могло быть и в России. Я всегда любил Россию, всегда возвращался в нее и отпуска проводил здесь.

— У вас есть гражданство США?

— Нет, но есть грин-карта, три раза ее продлевал для комфортных поездок.