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13:01 (мск), источник: Sport24

Каменский: Пробовал жить в США — не понравилось

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский рассказал, что ему не понравилось вести размеренный образ жизни в США.

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— Быков и Хомутов живут размеренной жизнью в Швейцарии. Вы могли так же в любом месте в США. Такая жизнь не для вас?

— Я попробовал так жить в США, мне это не понравилось.

Мне хотелось уйти обратно в хоккей, поэтому я бы не смог так долго жить и получать удовольствие. Быков тоже много где поработал, Андрей тоже тренирует детей в Швейцарии.

— Чему вас научила жизнь в США?

— Научила меня выживать в спортивном плане. Были ужасные травмы, но даже с ними в Америке я научился радоваться и наслаждаться жизни.

Но это могло быть и в России. Я всегда любил Россию, всегда возвращался в нее и отпуска проводил здесь.

— У вас есть гражданство США?

— Нет, но есть грин-карта, три раза ее продлевал для комфортных поездок.

Ни у кого в семье нет гражданства США, кроме дочки, которая там родилась, — заявил Каменский в интервью Metaratings.ru.

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