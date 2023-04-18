Мичков стал вторым в финальном рейтинге игроков не из Северной Америки перед драфтом НХЛ

ТАСС, 18 апреля. Российский нападающий петербургского СКА Матвей Мичков занял второе место в финальном рейтинге полевых игроков не из Северной Америки перед драфтом Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом во вторник сообщила пресс-служба НХЛ.

Лидером рейтинга стал нападающий Лео Карлссон, выступающий за шведский «Эребру», тройку лидеров замкнул словак Далибор Дворский из шведского клуба АИК. В первую десятку рейтинга из россиян вошли Даниил Бут из ярославского «Локо-76» и Михаил Гуляев из «Омских ястребов».

Лучшим в рейтинге вратарей не из Северной Америки стал Александер Хеллнемо из шведского «Шеллефтео». В рейтинг попали двое россиян: восьмое место занял Руслан Хажеев из челябинских «Белых медведей», 12-м стал Егор Заврагин из ханты-мансийского клуба «Мамонты Югры». Первое место рейтинга североамериканских полевых игроков занял канадец Коннор Бедард, выступающий за «Реджайну» из Западной хоккейной лиги (WHL). Лучшим из североамериканских вратарей стал канадец Карсон Бьярнасон из выступающего в WHL «Брэндона».

Мичкову 18 лет, он является чемпионом юношеской Олимпиады (2020), серебряным призером юниорского чемпионата мира (2021), на котором был признан самым ценным игроком турнира, и победителем Кубка Глинки/Гретцки (2021). В ноябре 2021 года в матче первого тура Кубка Карьяла против сборной Финляндии Мичков стал самым молодым игроком в истории отечественного хоккея, сыгравшим за национальную сборную, а в матче турнира против команды Швеции — самым молодым автором гола в составе взрослой сборной.

В текущем сезоне Мичков провел за основную команду СКА три матча и не отметился результативными действиями, часть сезона-2022/23 он провел в клубе «СКА-Нева», выступающем во Всероссийской хоккейной лиге, в 12 играх форвард набрал 14 очков (10 голов + 4 результативные передачи). Остаток сезона в Континентальной хоккейной лиге нападающий провел в аренде в «Сочи», за который забросил 9 шайб и отдал 11 голевых передач в 27 играх.