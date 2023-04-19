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18:33 (мск), источник: Чемпионат.com

ЦСКА во втором матче финала КХЛ с «Ак Барсом» сыграет без двух основных форвардов

ЦСКА опубликовал состав на второй матч финальной серии Кубка Гагарина с «Ак Барсом».

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Источник: Чемпионат.com

Встреча начнётся в 19:00 в Казани.

В составе армейцев отсутствуют два основных форварда: Андрей Светлаков и Максим Мамин, который получил повреждение в первой встрече финальной серии.

Состав ЦСКА:

Рейдеборн (Шарыченков);
Классон — Нестеров, Окулов — Каменев — Плотников
Дыбленко — Диц, Полтапов — Соркин — Григоренко;
Провольнев — Сергеев, Слепышев — Панкратов — Карнаухов;
Гуськов — Макаров, Брюквин — Мингачёв — Абрамов.

Состав «Ак Барса»:

Билялов (Мифтахов);
Юдин — Войнов, Воронков — Сафонов — Радулов;
Адамчук — Лямкин, Кагарлицкий — Шипачёв — Петров;
Лучевников — Журавлёв, Галиев — Семёнов — Панюков;
Евсеев, Лукоянов — Галимов — Дыняк; Терехов.

В первом матче сильнее оказались казанцы со счётом 4:1 (1:1, 1:0, 2:0). Счёт в серии — 1−0 в пользу клуба из Казани.

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