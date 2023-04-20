Новый клуб Гусева и тренер для «Сибири». Главные трансферные слухи КХЛ

1 мая в КХЛ откроется рынок свободных агентов, но слухов и новостей про переходы и назначения хватает уже сейчас. Рассказываем о главных на сегодняшний день трансферных событиях, которые пока официально не подтверждены.

Где будет играть Гусев?

Один из главных волнующих вопросов. У Никиты ещё год действующего контракта со СКА, но в Питере на следующий год правого крайнего нападающего практически наверняка не будет. Уже прошла информация о том, что основными претендентами на Никиту являются «Спартак» и «Динамо»: сам форвард хочет играть в московском регионе, а красно-белыми и вовсе отныне руководит хорошо знакомый Гусеву Алексей Жамнов.

Однако на данный момент рано говорить о том, что нападающий непременно окажется в одном из двух названных клубов. Работы по этому вопросу ещё предстоит проделать достаточно. Да и финансовые запросы у олимпийского чемпиона Пхёнчхана более чем приличные, а в том же «Спартаке» привыкли экономить на зарплатах хоккеистов.

Кадейкин уже точно в СКА?

Нет, говорить об этом переходе как о свершившемся факте нельзя. У армейцев действительно серьёзный интерес к форварду (в том числе под него чистят место в платёжке, избавляясь от Гусева), однако Александр и его представители также ведут переговоры с «Трактором» и «Металлургом». В двух уральских клубах предлагают хорошие финансовые условия (переплачивать в любом случае придётся), но поставим на то, что Кадейкин в итоге всё же окажется в команде Романа Ротенберга. Тем более что качественные центральные нападающие как воздух нужны СКА. В «Салавате Юлаеве» Кадейкина на следующий сезон точно не будет.

Источник: HCSALAVAT.RU

Немировски в ближайшее время возглавит «Сибирь»

В Новосибирске, как только было принято решение не продолжать сотрудничество с Андреем Мартемьяновым, долго думали над тем, чтобы сделать главным тренером Сергея Кривокрасова. В итоге гендиректор команды Кирилл Фастовский решил пойти по пути «Торпедо» и пригласить в Новосибирск тренера, по манере и тактике игры похожего на Игоря Ларионова. Ставить атакующий хоккей новосибирцам будет Дэвид Немировски, а Кривокрасов останется в системе команды и войдёт в тренерский штаб. О назначении Немировски будет объявлено в ближайшее время.

Маттссон может перебраться в швейцарский чемпионат

В «Автомобилисте» продолжит карьеру вратарь Евгений Аликин из «Амура», его сменщиком должен стать Игорь Бобков. Есть в системе уральцев и талантливый Владимир Галкин. Швед Юхан Маттссон, получивший травму в самый ответственный момент плей-офф, покинет Екатеринбург. Скандинав продолжит карьеру либо в другой команде КХЛ, либо в чемпионате Швейцарии, где у него тоже есть предложения. Юхан — крепкий и вполне себе надёжный голкипер. Главное, чтобы болячки в будущем обходили стороной.

Чайковски перейдёт в «Спартак»

Гендиректор «Сибири» Кирилл Фастовский уже заявил о том, что защитник Михал Чайковски покинет команду. По нашей информации, словак продолжит карьеру в «Спартаке». Хороший вариант для коллектива Алексея Жамнова. Михал — крепкий и опытный игрок обороны с приличным броском. Он и за партнёров постоять может, и от синей линии способен приложиться как следует. Сделка, от которой должны выиграть обе стороны. Посмотрим, как получится на деле.

В «Авангарде» думают над кандидатурами Буше и Хартли