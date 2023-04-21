Форвард «Югры» Степанов перейдет в «Северсталь»

23-летний игрок подпишет контракт с череповецким клубом после открытия рынка свободных агентов.

В нынешнем сезоне Степанов стал лучшим снайпером регулярного чемпионата ВХЛ с 28 голами.

В сезоне-2019/20 форвард провел 17 матчей за «Трактор» в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 1 (0+1) очко.