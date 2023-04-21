Стали известны составы ЦСКА и «Ак Барса» на третий матч финальной серии Кубка Гагарина
ЦСКА и «Ак Барс» опубликовали составы на третий матч финальной серии Кубка Гагарина.
ЦСКА
Ак БарсКХЛ: таблица и календарь
ЦСКА и «Ак Барс» опубликовали составы на третий матч финальной серии Кубка Гагарина.
Встреча состоится в Москве на «ЦСКА-Арене» и начнётся в 19:30.
Состав ЦСКА:
Рейдеборн (Шарыченков);
Классон — Нестеров, Окулов — Каменев — Плотников
Дыбленко — Диц, Полтапов — Соркин — Григоренко;
Провольнев — Сергеев, Слепышев — Панкратов — Карнаухов;
Гуськов — Макаров, Брюквин — Мингачёв — Абрамов.
Состав «Ак Барса»:
Билялов (Мифтахов);
Юдин — Войнов, Воронков — Сафонов — Радулов;
Адамчук — Лямкин, Кагарлицкий — Шипачёв — Петров;
Лучевников — Журавлёв, Галиев — Семёнов — Панюков;
Евсеев, Лукоянов — Галимов — Дыняк; Терехов.