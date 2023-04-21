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18:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Стали известны составы ЦСКА и «Ак Барса» на третий матч финальной серии Кубка Гагарина

ЦСКА и «Ак Барс» опубликовали составы на третий матч финальной серии Кубка Гагарина.

ЦСКА
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Источник: РИА "Новости"

Встреча состоится в Москве на «ЦСКА-Арене» и начнётся в 19:30.

Состав ЦСКА:

Рейдеборн (Шарыченков);
Классон — Нестеров, Окулов — Каменев — Плотников
Дыбленко — Диц, Полтапов — Соркин — Григоренко;
Провольнев — Сергеев, Слепышев — Панкратов — Карнаухов;
Гуськов — Макаров, Брюквин — Мингачёв — Абрамов.

Состав «Ак Барса»:

Билялов (Мифтахов);
Юдин — Войнов, Воронков — Сафонов — Радулов;
Адамчук — Лямкин, Кагарлицкий — Шипачёв — Петров;
Лучевников — Журавлёв, Галиев — Семёнов — Панюков;
Евсеев, Лукоянов — Галимов — Дыняк; Терехов.

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