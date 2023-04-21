«Сибирь» полностью меняет философию. Новый тренер должен сделать этот клуб другим
Дэвид Немировски должен сделать новосибирцев более атакующими. Но получится ли это сделать быстро?
Дэвид Немировски должен сделать новосибирцев более атакующими. Но получится ли это сделать быстро?
Хоккейные менеджеры во всех лигах мира склонны к простому повторению модных действий других команд. Мы видели это в КХЛ на примере массового завоза чешских или финских тренеров, потом какое-то время было модно ставить на молодые местные кадры. Сейчас в лиге задан новый тренд — на молодость и атакующий хоккей. Конечно, хедлайнером креативного хоккея стало «Торпедо» — но они были не единственными, выше головы прыгали «Северсталь» и «Нефтехимик».
Одним из главных бастионов защитного хоккея в КХЛ была «Сибирь». Менеджмент традиционно назначал тренеров, которые в первую очередь играли от защиты или ставили вертикальный стиль в атаке. Максимально кратко эту идею выразил Андрей Мартемьянов, хотя потом, кажется, раз десять объяснял, какой конкретный момент имел в виду, говоря про «витиеватый хоккей» — ну, а пресс-служба это с удовольствием подхватила, используя в маркетинге.
Однако теперь концепция меняется и в Новосибирске. Официально это не объявлено, но всё уже на мази: «Сибирь» возглавит Дэвид Немировски, который за четыре года в Нижнем Новгороде создал стилевую демоверсию того «Торпедо», которое восхищало всех в этом году. Сложно представить, что тренер, который четыре года ставил одно и то же в Поволжье, вдруг изменит свою концепцию — так что «Сибирь» станет атакующей командой.
В каком состоянии «Сибирь» подходит к своему перерождению? Новосибирск после ударных сезонов снова теряет лидеров — сыгранную за два года связку Александра Шарова и Валентина Пьянова. Уход первого был ожидаем — и он в Новосибирске уже очень давно, и после такого сезона топ-клуб неизбежно дал бы ему солидный контракт. Второй не мог забить половину сезона, но сокращение лимита и аховое положение на рынке русских центров делает Пьянова игроком, которому, по слухам, топ-клубы легко предлагают 50 миллионов.
При этом Кирилл Фастовский говорит на пресс-конференции, что увеличивать бюджет «Сибири» не надо. Над ним посмеялись из-за этого, но логику в словах почти бессменного менеджера найти можно: под потолок в Новосибирске пока очевидно тратить не смогут, а лишние 100 миллионов всё-таки не сильно бы помогли сделать состав лучше. Поэтому в клубе явно решили: может, мы снова вылетим в первом раунде, но сделаем это весело и привлечём зрителей.
«Сибири» надо заполнять арену. Конечно, Новосибирск дышит хоккеем и новый стадион (даже такой многострадальный) сам по себе будет фактором, благодаря которому команда должна собирать аншлаги. Клубу удалось продлить Тейлора Бека, на контракте остаётся Владимир Бутузов — но этого маловато для атакующей игры с «обычным» тренером. Значит, надо брать человека, который может играть весело практически с любым составом.
Немировски дважды ударно отвечал скептикам. Впервые он сделал это в 2018-м, когда возглавил команду, вообще не имея тренерского опыта. После ухода Петериса Скудры команде урезали бюджет, состав кардинально поменялся— однако «Торпедо» стало играть в яркий хоккей, выдавало постоянные камбэки и провело в первом раунде яркую семиматчевую серию с «Барысом». Через два года, перед сезоном-2020/2021, клубу снова урезали бюджет, нижегородцы комплектовались практически аврально, но команда Немировски всё равно вышла в плей-офф.
У Немировски защитники не привязаны к синей линии, а играют в чужой зоне смелее большинства команд лиги. Нападающие всегда идут в высокий отбор — один непосредственно к линии ворот, а ещё два перекрывают выходы из зоны. Именно при Дэвиде Семёновиче Дамир Жафяров превратился из человека, который безуспешно мигрировал по клубам КХЛ, в полноценную звезду лиги. Иван Чехович при нём смог поднять свою ценность так, что стоил «Локомотиву» четырёх игроков и 50 миллионов. Игравший до этого в АХЛ Крис Уайдман перезагрузил карьеру в Нижнем и вернулся в НХЛ на полноценный, пусть и небольшой контракт. В общем, историй индивидуального успеха при Немировски немало.
Однако командные успехи на этом фоне выглядят не очень. В Новосибирске были недовольны тем, что два сезона Мартемьянова вышли идентичными — шестое место и 1−4 в первом раунде. «Торпедо» при всей своей красоте выдало в регулярке цепочку мест 7−8−8−9, а серии с ЦСКА и «Ак Барсом» были проиграны всухую — то есть организация по факту не росла. Смущает и то, что начало сезона торпедовцы обычно проводили успешнее — на свежих ногах после лёгкой предсезонки.
Кроме того, в Новосибирске после двухлетки Мартемьянова, который крайне дозированно давал время молодым нападающим, явно хотят видеть в основе больше молодых талантов. Но нельзя сказать, что в «Торпедо» той поры, в отличие от нынешнего года, какие-то молодые игроки врывались в основу раньше ожидаемого. Можно привести примеры Чеховича и Семёна Дер-Аргучинцева, но это было скорее на безрыбье. Показательно, что через год, когда нижегородцам увеличили бюджет и они смогли пригласить крутых легионеров, те же братья Федотовы не получали очень много шансов.
Да и сделал ли менеджмент Новосибирска подготовительную работу? Нельзя же просто сказать «мы хотим играть молодыми» и сразу заводить в состав ребят, которые к этому не готовы — то же «Торпедо» внимательно просматривало тех молодых, что заходили в основу в этом году. Школа «Сибири» в последнее время теряет людей, уходящих чаще всего в «Авангард» — и сложно сказать, что в тех же «Снайперах» есть очередь из тех, кто немедленно мог бы попасть в основу клуба. В общем, смена концепции не происходит по мановению волшебной палочки.
Однако «Сибирь» в новом сезоне как минимум будет очень интересной. Возможно, первый раунд перевалить не удастся — но это будет ярко, смотрибельно и наверняка весьма витиевато.
Автор: Родион Власов