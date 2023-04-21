ЦСКА поиздевался над «Ак Барсом». Казань не спас даже неудержимый Радулов

Второй матч финальной серии Кубка Гагарина дал много пищи для размышлений. ЦСКА, известный своим умением оперативно и точечно делать работу над ошибками, так же быстро сделал выводы из стартовой встречи с «Ак Барсом». Если в первой игре «армейцы» даже с учетом игрового преимущество и более частого контроля шайбы не предложил цепкой обороне казанцев нерешаемых задач, то во второй игре команда Сергея Федорова охотно испытывала выносливость соперника. Ситуативно, но не системно отказавшись от лавины бросков по воротам Тимура Билялова, ЦСКА доиграл свои позиции до верного — примерно как норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен выжимает максимум выгоды из, как кажется большинству, ничейных ситуаций, так и «красно-синие» добыл важную победу перед возвращением в Москву.

Никак не сказалось на успехе ЦСКА и отсутствие Андрей Светлакова и Максима Мамина. Взаимозаменяемость и моментальные коррективы Сергея Федорова показали, что выстраиваемая годами армейская система работает. С тем же составом Сергей Федоров вывел свою команду на третий матч. Его визави Зинэтула Билялетдинов тоже не стал вносить изменений в состав, хотя и потерпел им поражение.

Относительно не изменился и формат игры. Разница по сравнению с предыдущими двумя встречами заключалась разве что в поведении казанцев: «Ак Барс» стал действовать агрессивнее в атаке, владел инициативой и ощутимо больше контролировал шайбу — особенно в чужой зоне. ЦСКА же не только не отступил от своей манеры бросать только в доведенных до верного моментах, но и приумножил этот стиль. Сергей Федоров признавался после второго матча серии, что не давал таких указаний, но тем не менее: «армейцы» за первый период нанесли всего шесть бросков в створ ворот, за второй — на один меньше. Пяти бросков во второй 20-минутке оказалось достаточно. И даже меньше. Зато по показателю xG (ожидаемые голы) москвичи заметно превосходили «Ак Барс».

«Армейцы» продемонстрировали сумасшедшую реализацию, поразив ворота Тимура Билялова четыре раза. Правда, засчитали только три гола — точный бросок Владислава Каменева был отменен, потому как был нанесен после свистка. Свисток судьи прозвучал, как оказалось, из-за того, что Каменев не владел шайбой.

«До судей я не добрался. Каменев мне объяснил это момент: обслуживающий персонал сообщил ему о том, что в тот момент он не контролировал шайбу», — заявил Сергей Федоров на послематчевой пресс-конференции.

Зато шайбы Михаила Григоренко, Максима Соркина и Антона Слепышева были зафиксированы в протоколе официально. Особенно стоит выделить гол Соркина, а точнее — великолепный проход Прохора Полтапова перед ним. Именно Прохор сделал все для того, чтобы вновь вывести свою команду вперед.

До этого счет оставался равным. Спустя всего 28 секунд после гола лучшего бомбардира Кубка Гагарина-2023 Михаила Григоренко в большинстве отличился Дмитрий Воронков, один из самых активных в составе «Ак Барса». Его щелчок в касание в падении войдет в хайлайты текущего плей-офф.

3:1 в пользу ЦСКА по итогам двух периодов — казалось, что «Ак Барс» уже находится мыслями в четвертом матче серии. Но у Александра Радулова было другое мнение. Капитан казанцев на протяжении всей встречи в свойственном себе стиле заряжал одноклубников как на площадке, так и на скамейке. Со стороны было видно, что этому «Ак Барсу» даже не нужны тренеры на лавке, покуда Радулов сам успешно справлялся с этими обязанностями.

Именно Радулов в начале третьего периода вернул казанцев в игру, доказав, что один в поле — воин. Подхватив шайбу в средней зоне, Александр исполнил слаломный проход, не обратил внимание на оборонительные редуты ЦСКА и «прошил» Адама Рейдеборна мощным броском.