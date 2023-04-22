Дэвид Немировски возглавил хоккейный клуб «Сибирь»

ТАСС, 22 апреля. Дэвида Немировски, родившегося в Канаде и на данный момент имеющего гражданство РФ, назначили на пост главного тренера новосибирского хоккейного клуба «Сибирь». Об этом в субботу сообщает пресс-служба «Сибири».

О сроках контракта с Немировски не сообщается.

«Дэвид Немировски — специалист с прогрессивными взглядами на хоккей, создающий доверительное и позитивное настроение в коллективе. Важным для нас является то, что Дэвид Семенович большую часть игровой карьеры выступал в российском чемпионате, имеет опыт работы в Континентальной хоккейной лиге, в том числе главным тренером. Немировски проповедует атакующий стиль игры, и это именно то, какой мы хотим видеть “Сибирь” в следующем сезоне», — заявил генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский.

11 апреля «Сибирь» объявила об уходе с поста главного тренера Андрея Мартемьянова, который возглавлял команду с 2021 года. В сезоне-2022/23 «Сибирь» заняла шестое место в турнирной таблице Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги. В плей-офф команда уступила в первом раунде омскому «Авангарду» со счетом 1−4 в серии.