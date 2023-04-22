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17:47 (мск), источник: ТАСС

Нападающий «Химика» Чибриков сообщил, что намерен отправиться в клуб НХЛ «Виннипег»

Хоккеист в 2021 году был задрафтован «Виннипегом» во втором раунде под 50-м номером.

Спартак
Виннипег
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Источник: Чемпионат.com

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Нападающий воскресенского «Химика», являющегося фарм-клубом московского «Спартака», Никита Чибриков планирует отправиться в Северную Америку для выступления за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Виннипег». Об этом он в субботу сообщил ТАСС.

В текущем сезоне 20-летний Чибриков, пришедший из СКА минувшим летом, сыграл за «Спартак» в Фонбет — Континентальной хоккейной лиге и Олимп — Молодежной хоккейной лиге, а также за «Химик», с которым в пятницу стал обладателем Кубка Петрова. Контракт нападающего истекает 30 апреля.

«Да, это правда, — ответил Чибриков на вопрос, собирается ли он поехать в “Виннипег”. — Скорее всего, поеду после окончания своего контракта».

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Чибриков рассказал об атмосфере на играх «Химика» в Воскресенске. «Там всегда любят хоккей, поэтому и на финале тут полный стадион, весь город болеет. Трибуны нас поддерживали в каждом игровом моменте: отбор шайбы, ее выброс из зоны, полезное действие. Это мотивировало и давало нам большой импульс идти вперед», — отметил он.

Чибриков был задрафтован «Виннипегом» в 2021 году во втором раунде под 50-м номером. Он является серебряным призером юниорского чемпионата мира 2021 года.

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