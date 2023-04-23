ЦСКА одержал третью победу в финальной серии плей-офф КХЛ против «Ак Барса»

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Антон Слепышев (15-я минута) и Владислав Каменев (56). У гостей отличился Кирилл Семенов (11). Нападающий ЦСКА Константин Окулов отметился двумя результативными передачами и достиг отметки в 200 передач в КХЛ. Форвард армейцев Максим Мамин провел 100-й матч в плей-офф лиги.

Счет в серии до четырех побед стал 3−1 в пользу ЦСКА. Пятый матч состоится 25 апреля в Казани.

ЦСКА дважды становился победителем Кубка Гагарина: в 2019 году москвичи обыграли омский «Авангард» (4−0), в 2022-м — магнитогорский «Металлург» (4−3), трижды армейцы уступали в финале: «Металлургу» в 2016-м (3−4), «Ак Барсу» в 2018-м (1−4), «Авангарду» в 2021-м (2−4).

«Ак Барс» в пятый раз дошел до финала Кубка Гагарина. В 2009 году казанцы одолели ярославский «Локомотив» (4−3), в 2010-м — подмосковный ХК МВД (4−3), в 2018-м — ЦСКА (4−1), в 2015-м «Ак Барс» уступил СКА (1−4).