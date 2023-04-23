Текущие события
Хоккей. НХЛ
22:30
Флорида
Бостон
Хоккей. НХЛ
24.04
Миннесота
Даллас
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
Ак Барс
21
Хоккей. НХЛ
24.04
Лос-Анджелес
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
03:00
Рейнджерс
Нью-Джерси
ОТ
12
Хоккей. НХЛ
05:00
Сиэтл
Колорадо
46
Все события
19:21 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА одержал третью победу в финальной серии плей-офф КХЛ против «Ак Барса»

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 2:1 обыграл казанский «Ак Барс» в четвертом матче финальной серии плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в воскресенье в Москве.

ЦСКА
Ак Барс
Наверх
Источник: РИА "Новости"

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Антон Слепышев (15-я минута) и Владислав Каменев (56). У гостей отличился Кирилл Семенов (11). Нападающий ЦСКА Константин Окулов отметился двумя результативными передачами и достиг отметки в 200 передач в КХЛ. Форвард армейцев Максим Мамин провел 100-й матч в плей-офф лиги.

Счет в серии до четырех побед стал 3−1 в пользу ЦСКА. Пятый матч состоится 25 апреля в Казани.

ЦСКА дважды становился победителем Кубка Гагарина: в 2019 году москвичи обыграли омский «Авангард» (4−0), в 2022-м — магнитогорский «Металлург» (4−3), трижды армейцы уступали в финале: «Металлургу» в 2016-м (3−4), «Ак Барсу» в 2018-м (1−4), «Авангарду» в 2021-м (2−4).

«Ак Барс» в пятый раз дошел до финала Кубка Гагарина. В 2009 году казанцы одолели ярославский «Локомотив» (4−3), в 2010-м — подмосковный ХК МВД (4−3), в 2018-м — ЦСКА (4−1), в 2015-м «Ак Барс» уступил СКА (1−4).

В регулярном чемпионате «Ак Барс» занял первое место в Восточной конференции. ЦСКА стал вторым на Западе.

Читайте также
ЦСКА
2:1
1:1, 0:0, 1:0
Ак Барс
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Спортивные федерации Украины будут лишать статуса за участие в турнирах с россиянами
Вяльбе допустила, что мировое сообщество будет извиняться перед российскими спортсменами
Фоторепортажи
15ЦСКА переиграл СКА в Москве в третьем матче финала Запада
18«Зимний бросок»: главное реслинг-шоу
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь