ЦСКА в шаге от Кубка Гагарина! Курьезный гол станет для «Ак Барса» роковым?

«Кто-то однажды написал, что ЦСКА — это киллеры. В моменте игры мы чувствуем кровь, все играют от начала до конца, пытаются реализовать свои моменты. Мы все взрослые мужики. Понимаем ответственность за результат, понимаем и разбираем свои ошибки», — такое мощное заявление по итогам третьего матча финальной серии Кубка Гагарина сделал один из главных героев встречи Прохор Полтапов.

Молодой нападающий московского ЦСКА попал в самую точку — «армейцы» в полной мере проявили так называемый инстинкт убийцы, реализовав необходимый минимум из того небольшого количества голевых моментов, что создали москвичи. В общей сумме «красно-синие» нанесли 15 бросков в створ ворот, а по факту ЦСКА хватило трех из пяти бросков во втором периоде, чтобы забросить три победные шайбы. И хотя после игры наставник «армейцев» Сергей Федоров выразил по этому поводу негодование, подчеркнув, что ждет от своих форвардов минимум по шесть точных бросков за игру от каждого, важный победный результат у его команды никто не отнимет.

В этом плане было жаль «Ак Барс». Казанцы превзошли соперника по всем ключевым статистическим показателям, но все равно уступили. ЦСКА таким образом откровенно поиздевался над своим грозным и неуступчивым оппонентом, дескать, «Показывайте свою лучшую игру, имейте игровое преимущество, но мы в нужный момент бросим вас на прогиб и заберем победу». Мастерство — такой решающий фактор по итогам встречи выделил главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов:

«Есть возможность — они исполняют. Все ситуации голевые были, надо не давать им создавать их. Мы играли хорошо, но надо забивать. Моментов достаточно было, чтобы счет был другой».

Учитывая тот факт, что подопечные Билялетдинова выглядели очень мощно в третьем матче, от изменений в составе он вновь отказался. Включил он в старт и Тимура Билялова, которому дал немного передохнуть в третьем период предыдущей встречи. Сергей Федоров же дождался возвращения Андрея Светлакова и включил стратегически важного центрфорварда в номинальное третье звено.

Требования Федорова хоккеисты ЦСКА восприняли если не буквально, то достаточно для понимания. Что в первом, что во втором периодах «армейцы» нанесли по 11 бросков в створ. Но за первые 40 минут только один достиг цели. И тот бросок был относительным. Антон Слепышев реализовал большинство, технично подставив клюшку после наброса Константина Окулова. Один из лидеров атаки «красно-синих» в этом плей-офф отличается не так часто, как на старте розыгрыша Кубка Гагарина, но «Ак Барсу» забил во втором матче подряд. Именно его шайба в предыдущей встрече стала для ЦСКА победной, а сегодня его усилиями москвичи сравняли счет.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=298162a95d691d14&partner_ext=173&place_id=222&oid=-16202769&hd=2&id=456275424&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Причем достаточно оперативно. Гол Слепышева случился на 15-й минуте, а четырьмя минутами ранее отличился «Ак Барс». Казанцы — как и в прошлом матче — с самого дебюта действовали активно и даже агрессивно, о чем говорит большое количество силовых приемов. Только за два первых периода подопечные Зинэтулы Билялетдинова совершили 22 хита. Для сравнения у ЦСКА за тот же отрезок таких набралось только 5. А иначе и быть не могло при наличии в составе Александра Радулова. В свои 36 лет звездный форвард на правах лидера и капитана «Ак Барса» и сам носился по площадке как угорелый, и заряжал эмоциями своих одноклубников, постоянно подсказывая им, как действовать в той или иной ситуации.

Давление «Ак Барса» на старте игры преобразовалось в довольно логичный гол. Станислав Галиев, который мгновениями ранее не использовал верную возможность забить, не сбавил обороты и продолжил беспокоить Адама Рейдеборна. Голкипер ЦСКА бросок Галиева отразил, но отбил шайбу точно на клюшку Кирилла Семенова. Для него этот гол стал всего вторым в текущем плей-офф.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=d6afcfb9360a3592&partner_ext=173&place_id=222&oid=-16202769&hd=2&id=456275423&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Оба гола случились в первом периоде и практически до самого конца основного времени соперники обменивались лишь любезностями, а не шайбами. Овертайм должен был стать логичным продолжением битвы при Москве, но все решил один большой курьез.

Форвард ЦСКА Владислав Каменев доработал момент у чужих ворот и на счастье бросил с отрицательного угла. И попал! Шайба угодила в щиток Тимуру Билялову, который спасал «Ак Барс» на протяжении всей встречи, и предательски заползла в ворота. Если и было место драме в этом матче, то только такой. Александр Радулов от злости и досады на эмоциях даже сломал клюшку. Лидер «Ак Барса» в итоге договорился до дисциплинарного штрафа.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=60e20d2dcaede677&partner_ext=173&place_id=222&oid=-16202769&hd=2&id=456275427&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

2:1 в четвертом матче и 3−1 в серии. ЦСКА находится в шаге от своего второго подряд Кубка Гагарина и может оформить громкое чемпионство уже послезавтра — 25 апреля в Казани будет очень громко. И, возможно, слезно: для одних от счастья, для других — от горя. Развязка сезона близка как никогда.