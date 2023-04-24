Его уволили из молодежки СКА, а теперь отрывают с руками клубы КХЛ. Филатов — самый востребованный тренер страны?

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Кто он — самый востребованный хоккейный тренер в России? Применительно ко многим клубам называлась фамилия Дмитрия Квартальнова, но он трудоустроился в Минске. Кто-то еще вспоминает Вячеслава Быкова, но зря: с 2015 года тренер-чемпионов не берет в руки планшетку и не собирается впредь. Без работы пока находится Илья Воробьев, которого сватают чуть ли не помощником в «Ванкувером», но по факту у бывшего тренера «Магнитки» не так много вариантов. Поговаривают, он нацелен на «Ак Барс» при условии, что Зинэтула Билялетдинов снова вернется к жизни пенсионера. Но никакой очереди за Ильей Петровичем нет. В отличие от…

Последние новости, в основном исходящие от различных телеграм-каналов, создают картину, исходя из которой самый востребованный тренер российского хоккея — это 37-летний Владимир Филатов. Не удивляйтесь, если вдруг не знаете эту фамилию. Для начала стоит сказать, что он не имеет никакого отношения к Никите Филатову — некогда талантливому форварду, а теперь хоккейному агенту. Они просто однофамильцы. Владимир Филатов никогда не работал в клубах КХЛ, отсюда и неизвестность для широкой публики. Однако именно он сейчас нарасхват у целого ряда команд, в том числе с приставкой «топ».

Филатов родился в Оренбургской области, начинал играть в Орске, выступал за разные питерские команды, но завязал с хоккеем в 20 лет. Завязал как игрок, но довольно рано стал тренером. Работал в школе СКА, потом стал ассистентом главного тренера в команде МХЛ, возглавил сборную… Чинахов и Амиров, Подколзин и Аскаров, Грицюк и недавний дебютант «Сан-Хосе» Гущин. Все они успели пройти через Филатова. А с Мичковым и Мирошниченко он выиграл Юношеские Олимпийские игры.

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Все последние годы Филатов совмещал работу в СКА и сборной. Не покидало ощущение, что его готовят для чего-то большого и серьезного. Ведь вслед за юниорской сборной была роль ассистента в молодежной. А прошлым летом он привез в Сочи новую сборную — Россия 25. Ту самую, что на предстоящем турне по городам возглавит Роман Ротенберг. Какое-то время Филатов и в системе СКА поработал со взрослыми игроками, но с позиции помощника в ВХЛ вернулся в МХЛ. Тем не менее, его перспективы выглядели безоблачными.

Все перевернулось с ног на голову в ½ финала розыгрыша Кубка Харламова. Действующие чемпионы из СКА-1946 пожаловали в Омск, где дважды «сгорели» хозяевам. Реакцией на это стало увольнение Филатова, не дожидаясь развязки в серии. Точнее он был не уволен, а «переведен на другую должность и остается работать в системе клуба». Но это если следовать официальной позиции клуба. В реальности новая должность Филатова никому не известна. Из Омска в Санкт-Петербург он улетел отдельно от команды. А то, что перспективный специалист покинет систему СКА, уже ни для кого не секрет. Вопрос — где высадится творец прошлогоднего чемпионства питерской молодежки.

А вариантов уйма. Первым появился на горизонте «Трактор». В Челябинске решили оставить на своем месте главного тренера, но помощников Анвару Гатиятулину сменят. Чуть ли не в полном составе. Поговаривают про какого-то североамериканского специалиста, но и Филатов выглядит интересной кандидатурой. «Трактор» уже пытался добавить штабу Гатиятулина свежести, пригласив Игоря Ефимова — другого выходца из системы СКА и сборной России. Однако помощь этого молодого тренера не помогла уральцам выйти в плей-офф.

Вслед за «Трактором» гипотетическим претендентом на Филатова стал «Сочи». Насколько нам известно, южный клуб, тесно сотрудничающий со СКА, давно был заинтересован в наставнике питерской «молодежки». Собственно, часть подопечных Филатова играют на берегу Черного моря. Да и в целом концепция «Сочи» предполагает развитие молодых игроков. Владимир там мог бы снова поработать с Матвеем Мичковым, прокачав его навыки во время аренды. Но не срослось. На эту роль по ходу сезона взяли наставника «Капитана» Дмитрия Кокорева. Он может продолжить работу с первой командой, но официально от приставки «и.о.» пока не избавился. Быть может, все дело в сохраняющейся вероятности прихода Филатова?

Третьим клубом-претендентом на уже бывшего главного тренера СКА-1946 стал «Авангард». Это в некотором роде парадоксально. Филатов со своими парнями сложили свои чемпионские полномочия близ Иртыша, а тренер может вернуться в этот сибирский город в уже другом статусе. Учитывая, что у «Авангарда» и СКА один спонсор, а отношения между клубами довольно ревностные, приглашение Филатова может быть своего рода жестом. Мол, «вы совершили ошибку, уволив его, а мы оценили по достоинству и приютили молодого специалиста». Однако пока совершенно непонятно кому будет помогать Владимир в главной команде «Авангарда», если такое назначение вдруг состоится. Впрочем, это не единственная загадка насчет будущего омского клуба.

Куда вероятнее прямо сейчас вариант с «Торпедо». Об этом пока официально не объявлено, но Игорь Ларионов теряет своего ключевого помощника. Андрей Козырев, на котором во многом держалась тактически-методическая работа в Нижнем Новгороде, переходит в «Северсталь» на должность главного тренера. Филатов может его заменить. И это неслучайно, ведь на МЧМ-2021 они уже работали с Ларионовым в штабе сборной России. Судя по тому хоккею, что Филатов прививал своим командам, они с Профессором — единомышленники.