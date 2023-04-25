Чемпион мира 2012 года хоккеист Кетов объявил о завершении карьеры
Евгений Кетов продолжит карьеру в тренерском штабе петербургской команды.
Евгений Кетов продолжит карьеру в тренерском штабе петербургской команды.
ТАСС, 25 апреля. Нападающий сборной России и петербургского клуба Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА Евгений Кетов принял решение о завершении профессиональной карьеры. Об этом в своем телеграм-канале во вторник сообщил главный тренер СКА Роман Ротенберг.
«Сегодня очень важный день для одного из символов современного СКА — Евгения Кетова. Он принял решение завершить карьеру игрока, но мы с ним ни в коем случае не прощаемся, Евгений продолжит работу в нашем тренерском штабе. Кетов всегда был сверхпрофессиональным и очень надежным хоккеистом, без этих качеств он просто не смог бы поставить два своих рекорда — стать лидером СКА по количеству матчей за клуб в чемпионатах страны и автором наибольшего количества голов в меньшинстве во всей КХЛ. Долгие годы Евгений держал высочайший уровень, был самоотверженным игроком с уникальным пониманием хоккея. Уверен, эти качества очень важны и для современного тренера, Кетов не только будет передавать свой опыт молодежи, но и добавит свежих идей всему нашему штабу», — написал Ротенберг.
Кетову 37 лет, он выступал за СКА с 2013 года. За команду игрок провел 541 матч, став рекордсменом клуба по этому показателю. В составе СКА форвард дважды выиграл Кубок Гагарина (2015, 2017). До перехода в СКА хоккеист представлял самарский ЦСК ВВС, тольяттинскую «Ладу», казанский «Ак Барс» и череповецкую «Северсталь».
В 2012 году Кетов в составе сборной России стал чемпионом мира. Также вместе с национальной командой игрок завоевал серебряные медали молодежного мирового первенства 2006 года.