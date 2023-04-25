Чемпион мира 2012 года хоккеист Кетов объявил о завершении карьеры

«Сегодня очень важный день для одного из символов современного СКА — Евгения Кетова. Он принял решение завершить карьеру игрока, но мы с ним ни в коем случае не прощаемся, Евгений продолжит работу в нашем тренерском штабе. Кетов всегда был сверхпрофессиональным и очень надежным хоккеистом, без этих качеств он просто не смог бы поставить два своих рекорда — стать лидером СКА по количеству матчей за клуб в чемпионатах страны и автором наибольшего количества голов в меньшинстве во всей КХЛ. Долгие годы Евгений держал высочайший уровень, был самоотверженным игроком с уникальным пониманием хоккея. Уверен, эти качества очень важны и для современного тренера, Кетов не только будет передавать свой опыт молодежи, но и добавит свежих идей всему нашему штабу», — написал Ротенберг.