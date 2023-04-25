«Ак Барс» — ЦСКА: Мамин после пропуска трёх матчей финала вернулся в состав армейцев
«Ак Барс» и ЦСКА опубликовали составы на пятый матч финальной серии Кубка Гагарина.
«Ак Барс» и ЦСКА опубликовали составы на пятый матч финальной серии Кубка Гагарина.
Встреча состоится в Казани на «Татнефть-Арене» и начнётся в 19:30.
Отметим, что в состав армейцев вернулся форвард Максим Мамин, пропустивший три игры финала из-за сотрясения мозга, полученного в первом матче с «Ак Барсом».
Состав ЦСКА:
Рейдеборн (Шарыченков);
Классон — Нестеров, Окулов — Каменев — Плотников;
Дыбленко — Диц, Мамин — Соркин — Григоренко;
Провольнев — Сергеев, Слепышев — Светлаков — Карнаухов;
Панкратов — Макаров, Полтапов — Мингачёв — Абрамов.
Казанский клуб пятый матч подряд сыграет без изменений.
Состав «Ак Барса»:
Билялов (Мифтахов);
Юдин — Войнов, Воронков — Сафонов — Радулов;
Адамчук — Лямкин, Кагарлицкий — Шипачёв — Петров;
Лучевников — Журавлёв, Галиев — Семёнов — Панюков;
Евсеев, Лукоянов — Галимов — Дыняк, Терехов.