«Ак Барс» — ЦСКА: Мамин после пропуска трёх матчей финала вернулся в состав армейцев

Встреча состоится в Казани на «Татнефть-Арене» и начнётся в 19:30.

Отметим, что в состав армейцев вернулся форвард Максим Мамин, пропустивший три игры финала из-за сотрясения мозга, полученного в первом матче с «Ак Барсом».