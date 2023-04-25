Интрига в финале Кубка Гагарина жива. «Ак Барс» совершит великий камбэк?

Финальная серия Кубка Гагарина неожиданно быстро перешла в эндшпиль. Причем московский ЦСКА избежал размена своих боевых фигур. Лидеры «армейцев» Михаил Григоренко, Константин Окулов, Антон Слепышев и Никита Нестеров раз за разом взламывали оборонительные редуты казанского «Ак Барса» и на четверых набрали 14 очков в первых четырех матчах противостояния. Удалось наставнику «красно-синих» Сергею Федорову задействовать и молодого Прохора Полтапова, который, вынужденно заменив травмированного Максима Мамина, удачно влился в номинально второе звено и нашел немало брешей в защите казанцев.

Впервые под руководством Федорова проиграв стартовый матч серии, ЦСКА оформил три победы подряд и стремительно приблизился к чемпионству. Подобного расклада ожидали далеко не многие, ведь нынешний «Ак Барс» — едва ли не самый неудобный соперник для «красно-синих». Но у визави главного тренера «армейцев» Зинэтулы Билялетдинова, видимо, оказалось недостаточно ресурсов для сдерживания армейской машины. Необычный для именитого и опытного специалиста смех на пресс-конференции после четвертого матча серии (2:3) многим показался знаком — «Ак Барс» если не до конца потерял контроль над ситуацией, то близко к этому. Каким же ошибочным было это мнение.

Справедливо будет отметить, что казанцы не падали духом и честно рассчитывали продлить серию.

«Я по себе знаю, что это психологически тяжело, когда ведешь в серии со счетом 3−1. Последний шаг самый тяжелый. ЦСКА выиграл три матча подряд, и мы можем этого добиться», — говорил форвард «Ак Барса» Артем Лукоянов.

Это они в полной мере подтвердили с первых же минут пятого матча, который прошел в Казани. Абсолютно вся территория домашней арены «Ак Барса» была наэлектризована так мощно, что устоять или усидеть спокойно было абсолютно невозможно. От напряжения искрило везде — и на площадке, и на трибунах.

«Болельщик простит все, кроме равнодушия», — гласил текст на одном из плакатов зрителя. И равнодушия не было от слова совсем. С момента стартового вбрасывания команды принялись биться за шайбу, как за Кубок. Только за первый период «Ак Барс» и ЦСКА на двоих совершили 25 силовых приемов, большая часть из которых — в первые пять минут. У Ярослава Дыбленко, например, после одного из хитов и вовсе отлетела каска, и пока защитник «армейцев» находился на скамейке в ожидании паузы, шлем проделал путь от одних ворот до чужих. А Александр Радулов при попытке хита вовсе едва не улетел куда-то в космос.

При этом до по-настоящему голевых моментов дело не доходило. До тех пор, пока в Прохоре Полтапове не проснулся Коннор Макдэвид. Молодой форвард ЦСКА, вернувшийся в четвертое звено в связи с возвращением Максима Мамина в состав, перед самым уходом команд в раздевалки исполнил шедевральный сольный проход, обыграв на своем пути весь «Ак Барс».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=05aeb03a3c86f017&partner_ext=173&place_id=222&oid=-16202769&hd=2&id=456275450&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка. Видео из официального сообщества КХЛ в VK

Казалось, контрольный выстрел в голову «барсов» сделан, и ЦСКА своего не упустит. Но во втором периоде казанцы принялись играть с настроем, несравнимым с предыдущими четырьмя играми. И неудивительно, что на первые роли вновь вышел Александр Радулов — лидер сегодняшнего «Ак Барса». В середине периода хозяева получили очередное право на игру в большинстве, которое в финальной серии Кубка Гагарина у команды Зинэтулы Билялетдинова стало заметно барахлить. Но на этот раз Вадим Шипачев гроссмейстерски нашел Радулова в слоте, и капитан «Ак Барса» распечатал ворота Адама Рейдеборна.

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И усилия Радулова могли бы стать напрасными, реализуй ЦСКА в третьем периоде большинство — защитник «Ак Барса» Дмирий Юдин сильно подставил свою команду, только по ему известной причине нанеся удар голову игроку гостей, находящегося на скамейке, и получил 4 минуты штрафа. На счастье казанцев «армейцы» великолепной возможностью выйти вперед не воспользовались.

Зато свой шанс использовал Станислав Галиев. В последних трех матчах, в которых «Ак Барс» проиграл, форвард казанцев провел без заброшенных шайб, из-за чего стал объектом критики. Многие журналисты и болельщики откровенно говорили, что Станислав потерялся на площадке среди столь мощного ЦСКА. Но сегодня он нашелся, а шайба после его кистевого броска — брешь в воротах Рейдеборна.

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