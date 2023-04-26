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18:29 (мск), источник: Прессбол

Белорус Владимир Алистров продолжит карьеру в «Авангарде». Он будет зарабатывать 550 тысяч долларов в год

Белорусский форвард минского «Динамо» Владимир Алистров продолжит карьеру в «Авангарде».

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Источник: Прессбол

Об этом сообщает «Вброс по борту».

В 67 матчах «регулярки» Алистров набрал 29 (12+17) очков, а в первом раунде Кубка Гагарина в шести играх против СКА приплюсовал добавил еще 4 (3+1) балла.

По информации источник, Владимир будет зарабатывать 45 миллионов российских рублей в год (около 550 тысяч долларов).

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