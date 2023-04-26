Белорус Владимир Алистров продолжит карьеру в «Авангарде». Он будет зарабатывать 550 тысяч долларов в год
Белорусский форвард минского «Динамо» Владимир Алистров продолжит карьеру в «Авангарде».
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Белорусский форвард минского «Динамо» Владимир Алистров продолжит карьеру в «Авангарде».
Об этом сообщает «Вброс по борту».
В 67 матчах «регулярки» Алистров набрал 29 (12+17) очков, а в первом раунде Кубка Гагарина в шести играх против СКА приплюсовал добавил еще 4 (3+1) балла.
По информации источник, Владимир будет зарабатывать 45 миллионов российских рублей в год (около 550 тысяч долларов).