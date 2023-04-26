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19:37 (мск), источник: Чемпионат.com

Фетисов: в КХЛ нам не нужны клубы-олигархи, необходимо, чтобы были равные условия

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов рассказал о развитии российского хоккея в условиях отстранения от международных соревнований.

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Источник: РИА "Новости"

«Наш хоккей деградирует в отсутствие международных соревнований? Сегодня мы можем рассуждать как угодно: что всё, мол, покатилось не туда и мы теперь никого не догоним. А я считаю, что сейчас как раз то самое время, когда можно переосознать то, что происходит в нашем хоккее.

Во внутреннем чемпионате надо создавать конкуренцию. Не нужны клубы-олигархи, а необходимо стремиться к тому, чтобы были равные условия. И, конечно, стараться создавать условия для детей, желающих заниматься хоккеем, но в силу разных причин не имеющих такую возможность. Хоккей — вид спорта очень дорогой. И хорошо было бы за счёт государства дать клюшку и коньки тем мальчишкам, которые не имеют возможности получить такую радость», — приводит слова Фетисова «Вечерняя Москва».

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