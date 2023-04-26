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23:16 (мск), источник: Чемпионат.com

Выручка клубов Континентальной хоккейной лиги превысила 34 млрд рублей

Клубы Континентальной хоккейной лиги в нынешнем сезоне суммарно выручили больше 34 млрд рублей, сообщает Metaratings.

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Источник: РИА "Новости"

В КХЛ в нынешнем сезоне выступали 22 клуба, из них 19 — российские. 18 из них предоставили хоть какие-то декларации, единственное исключение — ЦСКА. Однако почти половина клубов (9 из 10) из-за формы владения могла не указывать фонды оплаты труда.

Как и в РПЛ, клубы сами решали, что именно считать выручкой. Например, доход СКА в 2022 году составил 6,49 млрд рублей (по категориям «выручка» и «прочие доходы»), а у «Ак Барса» — 4,9 млрд. Почти все эти средства — это деньги с реализации рекламы. То есть казанцы прописали выплаты от «Татнефти» как коммерчески заработанные, а не как инвестиции от владельцев. Хотя юридически клуб называется «ООО СКП Татнефть-Ак Барс».

Суммарная выручка 18 клубов составила 25,5 млрд рублей. Из них четверть приходится на СКА. Некоторые команды в своей отчётности чётко прописали, как они учитывали выручку. Например, «Динамо» даже указало, сколько средств оно получило от спонсоров. Так, ВТБ в 2022 году вложил в бело-голубых почти 1 млрд рублей.

Общий убыток 18 российских клубов КХЛ составил 76 млн рублей, что на 148 млн рублей меньше, чем в 2021 году. Худший баланс — у «Авангарда» (убыток составил 429 млн рублей), а лучший — у «Динамо» (прибыль 591 млн рублей).

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