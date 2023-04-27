ЦСКА — «Ак Барс»: Войнов пропустит шестую игру финала у казанцев, Хенкель — в составе
ЦСКА и «Ак Барс» опубликовали составы на шестой матч финальной серии Кубка Гагарина.
ЦСКА и «Ак Барс» опубликовали составы на шестой матч финальной серии Кубка Гагарина.
Встреча состоится в Москве на «ЦСКА-Арене» и начнётся в 19:30.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию пятого матча серии между ЦСКА и «Ак Барсом».
Состав ЦСКА остался без изменений по сравнению с пятой игрой (1:2).
Состав ЦСКА:
Рейдеборн (Шарыченков);
Классон — Нестеров, Окулов — Каменев — Плотников;
Дыбленко — Диц, Мамин — Соркин — Григоренко;
Провольнев — Сергеев, Слепышев — Светлаков — Карнаухов;
Панкратов — Макаров, Полтапов — Мингачёв — Абрамов.
В составе казанского клуба одно изменение — вместо защитника Вячеслава Войнова сыграет Кристиан Хенкель. В последний раз белорусский игрок обороны играл в третьем матче ¼ финала Восточной конференции Кубка Гагарина с «Нефтехимиком» (4:1) 5 марта.
Состав «Ак Барса»:
Билялов (Мифтахов);
Адамчук — Лямкин, Воронков — Сафонов — Радулов;
Юдин — Журавлёв, Кагарлицкий — Шипачёв — Петров;
Лучевников — Евсеев, Галиев — Семёнов — Панюков;
Хенкель — Терехов, Лукоянов — Галимов — Дыняк.