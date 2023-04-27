ЦСКА — «Ак Барс»: Войнов пропустит шестую игру финала у казанцев, Хенкель — в составе

Встреча состоится в Москве на «ЦСКА-Арене» и начнётся в 19:30.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию пятого матча серии между ЦСКА и «Ак Барсом».

Состав ЦСКА остался без изменений по сравнению с пятой игрой (1:2).

Состав ЦСКА:

Рейдеборн (Шарыченков);

Классон — Нестеров, Окулов — Каменев — Плотников;

Дыбленко — Диц, Мамин — Соркин — Григоренко;

Провольнев — Сергеев, Слепышев — Светлаков — Карнаухов;

Панкратов — Макаров, Полтапов — Мингачёв — Абрамов.

В составе казанского клуба одно изменение — вместо защитника Вячеслава Войнова сыграет Кристиан Хенкель. В последний раз белорусский игрок обороны играл в третьем матче ¼ финала Восточной конференции Кубка Гагарина с «Нефтехимиком» (4:1) 5 марта.

Состав «Ак Барса»: