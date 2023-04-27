ЦСКА и «Ак Барс» определят обладателя Кубка Гагарина в седьмом матче финала плей-офф КХЛ

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Казанский «Ак Барс» в четверг в гостях обыграл московский ЦСКА со счетом 3:0 в шестом матче финальной серии плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Шайбы забросили Артем Галимов (8-я минута), Вадим Шипачев (29) и Никита Дыняк (60). Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий отметился голевой передачей в эпизоде со вторым голом казанцев, она стала для форварда 300-й в КХЛ. На матче присутствовал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Счет в серии до четырех побед стал равным — 3−3. Седьмой матч состоится 29 апреля в Казани.

В седьмой раз в истории КХЛ обладатель Кубка Гагарина определится в седьмой игре, лишь в двух случаях победу в ней одерживала домашняя команда. «Ак Барс» принимал участие в двух решающих играх финальной серии и победил в обеих: в 2009 году казанцы на своем льду обыграли «Локомотив» (1:0), а в 2010-м в Балашихе были сильнее местного ХК МВД (2:0). На счету ЦСКА домашнее поражение в седьмом матче финала 2016 года против магнитогорского «Металлурга» (1:3) и выездная победа над «Металлургом» в 2022-м (4:1).

ЦСКА дважды становился победителем Кубка Гагарина: в 2019 году москвичи обыграли омский «Авангард» (4−0), в 2022-м — «Металлург» (4−3). Трижды армейцы уступали в финале: «Металлургу» в 2016-м (3−4), «Ак Барсу» в 2018-м (1−4), «Авангарду» в 2021-м (2−4). «Ак Барс» в пятый раз дошел до финала Кубка Гагарина. В 2009 году казанцы одолели ярославский «Локомотив» (4−3), в 2010-м — подмосковный ХК МВД (4−3), в 2018-м — ЦСКА (4−1), в 2015-м «Ак Барс» уступил СКА (1−4).