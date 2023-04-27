ЦСКА упускает Кубок? «Ак Барс» отыгрался в финале на глазах у Овечкина

Московский ЦСКА после трех побед в финальной серии Кубка Гагарина подряд мог оформить чемпионство уже в пятом матче противостояния с «Ак Барсом», но казанский клуб при своих болельщиках не имел никакого права так легко и быстро попрощаться с мыслями о трофее. Команда Зинэтулы Билялетдинова в режиме берсерка показала свою лучшую игру в нынешнем плей-офф и, победив, продлила серию минимум до шестого матча. Теперь в ход пошли статистика, различные теории и разговоры о психологии, намекающие на дальнейший успех «Ак Барса».

Никаких намеков — только факты:

ЦСКА ни разу в истории КХЛ не завоевывал Кубок Гагарина на домашней площадке;

В шести из семи случаев чемпион определялся в седьмом матче серии, если при счете 3−1 победу в пятом матче финала одерживала уступающая сторона;

ЦСКА никогда не вел в серии финала Кубка Гагарина со счетом 3−2;

«Ак Барс» дважды уступал в финальной серии со счетом 2−3 и в итоге сравнивал счет, после чего побеждал в седьмом матче (сезоны-2008/09 и 2009/10).

«Ребят, психологией вы меня не затянете», — парировал главный тренер ЦСКА Сергей Федоров в ответ на провокационные вопросы о судьбе шестого матча серии.

Но в психологии «Ак Барс» все же превзошел «армейцев». Вспомните, как по итогам серии ЦСКА с «Локомотивом» наставник «железнодорожников» Игорь Никитин в числе причин поражения его команды нашел именно психологию. Психологию, которой хоккеистам ярославской команды не хватило в завершении своего наступления на владения «красно-синих». «Локо» давил, создавал массу моментов у ворот «армейцев», но в реализации уступил, а ЦСКА при первой же возможности наказал. Теперь в шкуре ярославцев оказались сами «красно-синие».

ЦСКА владел инициативой в шестом матче, чаще контролировал шайбу в чужой зоне и регулярно доставлял ее до ворот Тимура Билялова. Но тщетно. Зато «Ак Барс», вытерпев и выдержав давление, надавил на болевые точки соперника и добился своего.

Еще в начале первого периода подопечные Билялетдинова повторили трюк, который исполнил Станислав Галиев в предыдущей встрече в Казани, и создали трафик у ворот Адама Рейдеборна. Точного броска Арема Галимова оказалось достаточно, чтобы «прошить» вратаря «армейцев», который попросту не успел среагировать на выстрел форварда «Ак Барса». Для Галимова этот гол стал первым в текущем плей-офф, но какой важный!

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=1f931ff90a080c5f&partner_ext=173&place_id=222&oid=-16202769&hd=2&id=456275486&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

За ним последовала и вторая шайба «Ак Барса». В конце второго периода казанцы получили право на игру в большинстве, и Вадим Шипачев эту попытку реализовал. Одна из главных звезд КХЛ нанес бросок с острого угла, и шайба предательски для Рейдоборна проскочила между ним и ближней штангой, после чего медленно заползла в ворота.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=9429a3bde2d6c1a5&partner_ext=173&place_id=222&oid=-16202769&hd=2&id=456275487&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

20:11 — таким было преимущество ЦСКА по броскам в створ ворот по итогам двух периодов, но счет был пропорционально противоположным. 3:0 — такое преимущество нынешний «Ак Барс» никак не мог упустить.

Особенно на глазах у Александра Овечкина, который вместе со своей семьей решил с пользой провести свободное время.

Факты и статистика говорят сами за себя. «Ак Барс», как и в период своих первых двух чемпионств, совершил яркий камбэк и перевел серию в седьмой матч. Все решится в Казани. Другого варианта уже быть не может.