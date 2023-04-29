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13:01 (мск), источник: ТАСС

Американский хоккеист «Динамо» Менелл выразил желание получить российское гражданство

В середине апреля защитник подписал с московским клубом трехлетний контракт.

Динамо МКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 29 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Американский защитник московского хоккейного клуба «Динамо» Бреннан Менелл выразил желание получить российское гражданство. Об этом ТАСС в субботу сообщил спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин.

В середине апреля 25-летний Менелл продлил контракт с «Динамо», подписав трехлетнее соглашение. В сезоне-2022/23 Менелл в 44 матчах регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) набрал 24 очка (2 гола + 22 результативные передачи), а в 6 матчах плей-офф отметился 3 голевыми пасами.

«Менелл выразил желание получить российское гражданство», — сказал Сопин.

С сезона-2023/24 российские клубы КХЛ смогут заявлять на матчи не более трех иностранных игроков, за исключением представителей стран, входящих в Евразийский экономический союз (Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия).

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