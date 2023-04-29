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16:59 (мск), источник: Чемпионат.com

Стали известны составы «Ак Барса» и ЦСКА на решающий седьмой матч финала Кубка Гагарина

«Ак Барс» и ЦСКА опубликовали составы на седьмой, решающий матч финальной серии Кубка Гагарина.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча состоится в Казани на «Татнефть-Арене» и начнётся в 17:00.

Состав «Ак Барса»:

Билялов (Мифтахов);
Адамчук — Лямкин, Воронков — Сафонов — Радулов;
Юдин — Журавлёв, Кагарлицкий — Шипачёв — Петров;
Лучевников — Евсеев, Галиев — Семёнов — Панюков;
Хенкель, Лукоянов — Галимов — Дыняк; Терехов.

Состав ЦСКА:

Рейдеборн (Шарыченков);
Классон — Нестеров, Слепышев — Светлаков — Карнаухов;
Дыбленко — Диц, Окулов — Каменев — Мамин;
Провольнев — Сергеев, Полтапов — Соркин — Григоренко;
Макаров, Плотников — Панкратов — Абрамов; Мингачёв.

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