Стали известны составы «Ак Барса» и ЦСКА на решающий седьмой матч финала Кубка Гагарина
КХЛ: таблица и календарь
«Ак Барс» и ЦСКА опубликовали составы на седьмой, решающий матч финальной серии Кубка Гагарина.
«Ак Барс» и ЦСКА опубликовали составы на седьмой, решающий матч финальной серии Кубка Гагарина.
Встреча состоится в Казани на «Татнефть-Арене» и начнётся в 17:00.
Состав «Ак Барса»:
Билялов (Мифтахов);
Адамчук — Лямкин, Воронков — Сафонов — Радулов;
Юдин — Журавлёв, Кагарлицкий — Шипачёв — Петров;
Лучевников — Евсеев, Галиев — Семёнов — Панюков;
Хенкель, Лукоянов — Галимов — Дыняк; Терехов.
Состав ЦСКА:
Рейдеборн (Шарыченков);
Классон — Нестеров, Слепышев — Светлаков — Карнаухов;
Дыбленко — Диц, Окулов — Каменев — Мамин;
Провольнев — Сергеев, Полтапов — Соркин — Григоренко;
Макаров, Плотников — Панкратов — Абрамов; Мингачёв.