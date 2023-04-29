Казахстанец Даррен Диц забросил победную шайбу и выиграл Кубок Гагарина с ЦСКА

В решающем матче армейцы в Казани обыграли «Ак Барс» со счетом 3:2 и выиграли финальную серию с общим счетом 4−3.

Диц стал автором победной шайбы. Он отличился на 32-й минуте встречи, забросив от синей линии в ворота казанцев третью шайбу, которая в итоге стала решающей. Перед этим же Диц едва не пострадал от грубого силового приема, некоторое время он не мог подняться со льда.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=da4e772af6c83f20&partner_ext=173&place_id=222&oid=-16202769&hd=2&id=456275551&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Также в составе ЦСКА отличились Антон Слепышев (21 минута) и Владислав Каменев (31). В «Ак Барсе» же забили Кирилл Петров (20) и Дмитрий Воронков (28). Отметим, что также в составе казанцев в финале сыграл нападающий сборной Казахстана Кирилл Панюков.