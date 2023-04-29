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20:14 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанец Даррен Диц забросил победную шайбу и выиграл Кубок Гагарина с ЦСКА

Московский ЦСКА, за который выступает защитник сборной Казахстана по хоккею Даррен Диц, стал победителем Кубка Гагарина, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ак Барс
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Источник: РИА "Новости"

В решающем матче армейцы в Казани обыграли «Ак Барс» со счетом 3:2 и выиграли финальную серию с общим счетом 4−3.

Диц стал автором победной шайбы. Он отличился на 32-й минуте встречи, забросив от синей линии в ворота казанцев третью шайбу, которая в итоге стала решающей. Перед этим же Диц едва не пострадал от грубого силового приема, некоторое время он не мог подняться со льда.

Во время загрузки произошла ошибка.

Также в составе ЦСКА отличились Антон Слепышев (21 минута) и Владислав Каменев (31). В «Ак Барсе» же забили Кирилл Петров (20) и Дмитрий Воронков (28). Отметим, что также в составе казанцев в финале сыграл нападающий сборной Казахстана Кирилл Панюков.

Диц во второй год подряд в составе ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина. В армейский клуб он перешел из астанинского «Барыса».

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