Казахстанец Даррен Диц забросил победную шайбу и выиграл Кубок Гагарина с ЦСКА
Московский ЦСКА, за который выступает защитник сборной Казахстана по хоккею Даррен Диц, стал победителем Кубка Гагарина, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Московский ЦСКА, за который выступает защитник сборной Казахстана по хоккею Даррен Диц, стал победителем Кубка Гагарина, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В решающем матче армейцы в Казани обыграли «Ак Барс» со счетом 3:2 и выиграли финальную серию с общим счетом 4−3.
Диц стал автором победной шайбы. Он отличился на 32-й минуте встречи, забросив от синей линии в ворота казанцев третью шайбу, которая в итоге стала решающей. Перед этим же Диц едва не пострадал от грубого силового приема, некоторое время он не мог подняться со льда.
Также в составе ЦСКА отличились Антон Слепышев (21 минута) и Владислав Каменев (31). В «Ак Барсе» же забили Кирилл Петров (20) и Дмитрий Воронков (28). Отметим, что также в составе казанцев в финале сыграл нападающий сборной Казахстана Кирилл Панюков.
Диц во второй год подряд в составе ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина. В армейский клуб он перешел из астанинского «Барыса».