Форвард ЦСКА Михаил Григоренко стал самым ценным игроком розыгрыша Кубка Гагарина — 2023

Российский форвард стал лучшим снайпером и бомбардиром нынешнего плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Григоренко принял участие во всех 27 встречах розыгрыша, в которых забросил 12 шайб, отдал 13 результативных передач и суммарно набрал 25 очков. Этот бомбардирский результат стал четвёртым в истории лиги.