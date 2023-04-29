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21:01 (мск), источник: Sport24

Билялетдинов рассказал о том, будет ли работать тренером дальше

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвел итоги финальной серии Кубка Гагарина против ЦСКА (3−4).

ЦСКА
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«Никакого траура нет. Я считаю, что команда играла достойно, были хорошие моменты. Команда показывала характер и хорошую игру. Есть вопросы, конечно, но, в целом, команда работала добросовестно на протяжении всего сезона. Иногда не получалось, но мы старались. За это я парням благодарен.

Побежали забивать после второй шайбы? Забивать надо вовремя, конечно. Не надо пропускать. К сожалению, мы допускали оплошности. В финале все бывает, в том числе и курьезные шайбы.

Чем меня удивил Федоров? Я вижу, что человек работает неплохо. Не случайно команда второй год подряд выигрывает и показывает хороший хоккей. Есть ли понимание, что нужно делать, чтобы встать на один уровень с ЦСКА? Понимание есть.

Буду ли я тренировать дальше? Нет смысла сейчас об этом говорить. Есть ли желание? Всегда есть всякие желания. И отдохнуть тоже.

Со стороны кажется, что я стал больше удовольствия получать от игры и общения с журналистами? Да я всегда от вас удовольствие получал. Как видел — сразу кайфовал», — передает слова Билялетдинова корреспондент Sport24 Дмитрий Ерыкалов.

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