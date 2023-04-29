«Ак Барс» сделал предложение главному тренеру Билялетдинову о новом контракте

КАЗАНЬ, 29 апреля. /ТАСС/. Хоккейный клуб «Ак Барс» сделал предложение о новом контракте главному тренеру команды Зинэтуле Билялетдинову. Об этом журналистам сообщил в субботу генеральный менеджер клуба Марат Валиуллин.

Билялетдинов ранее был консультантом главного тренера команды Олега Знарка, потом вошел в тренерский штаб. 27 декабря 2022 года было объявлено о его назначении на должность главного тренера. Под руководством Билялетдинова «Ак Барс» дошел до финала Кубка Гагарина, где уступил ЦСКА со счетом 3−4 в серии.

«Мы сделали ему [Билялетдинову] предложение», — сказал Валиуллин.

Также он сказал, что «Ак Барс» хотел бы видеть в структуре клуба единственного в истории пятикратного обладателя Кубка Гагарина Даниса Зарипова, который по ходу сезона объявил о завершении карьеры.

Валиуллин сообщил также, что «Ак Барс» имеет контракт с 21 игроком. «У нас три-четыре хоккеиста играли с сильными травмами, был даже перелом», — сказал он.