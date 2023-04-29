«Ак Барс» сделал предложение главному тренеру Билялетдинову о новом контракте
Специалист возглавил казанскую команду 27 декабря 2022 года и вывел ее в финал Кубка Гагарина.
Специалист возглавил казанскую команду 27 декабря 2022 года и вывел ее в финал Кубка Гагарина.
КАЗАНЬ, 29 апреля. /ТАСС/. Хоккейный клуб «Ак Барс» сделал предложение о новом контракте главному тренеру команды Зинэтуле Билялетдинову. Об этом журналистам сообщил в субботу генеральный менеджер клуба Марат Валиуллин.
Билялетдинов ранее был консультантом главного тренера команды Олега Знарка, потом вошел в тренерский штаб. 27 декабря 2022 года было объявлено о его назначении на должность главного тренера. Под руководством Билялетдинова «Ак Барс» дошел до финала Кубка Гагарина, где уступил ЦСКА со счетом 3−4 в серии.
«Мы сделали ему [Билялетдинову] предложение», — сказал Валиуллин.
Также он сказал, что «Ак Барс» хотел бы видеть в структуре клуба единственного в истории пятикратного обладателя Кубка Гагарина Даниса Зарипова, который по ходу сезона объявил о завершении карьеры.
Валиуллин сообщил также, что «Ак Барс» имеет контракт с 21 игроком. «У нас три-четыре хоккеиста играли с сильными травмами, был даже перелом», — сказал он.
Билялетдинову 68 лет, ранее он был главным тренером «Ак Барса» с 2004 по 2011 год и с 2014 по 2019 год и трижды приводил казанскую команду к победам в Кубке Гагарина (2009, 2010, 2018). В 2006 году «Ак Барс» под руководством специалиста стал чемпионом России, а спустя год выиграл Кубок европейских чемпионов. В качестве главного тренера Билялетдинов также работал в московском «Динамо» и выиграл с ним чемпионат России 2000 года. В 2012 году специалист привел сборную России к победе на чемпионате мира.