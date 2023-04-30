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09:54 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Федоров непобедим в плей-офф. Пришло время тренировать в НХЛ?

Тренер-новичок за два сезона в ЦСКА стал одним из самых успешных специалистов лиги.

Ак Барс
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Источник: РИА "Новости"

За два года тренерской работы Сергей Федоров дважды вывел ЦСКА в финал. Они получились противоположными по драматургии. В прошлом сезоне армейцы сотворили чудо, отыгравшись с 1−3 в золотой серии у «Магнитки». Сейчас в капкан «Металлурга» едва не попал ЦСКА. Москвичи могли закрыть финал в пятом матче, но затянули до седьмого, позволив «Ак Барсу» сравнять счет. В решающий момент Федоров снова вышел королем. Переиграл самого Зинэтулу Билялетдинова и повторил достижение мэтра, выиграв два Кубка Гагарина подряд. Теперь армейцы — настоящая команда-династия.

Источник: РИА "Новости"

За время Федорова в ЦСКА не сформировалось в полной мере понимания, каких взглядов на игру придерживается тренер. Ему досталась крепкая кубковая команда, фундамент которой заложил Дмитрий Квартальнов, а Игорь Никитин запустил точечное обновление. Правда, нынешнего тренера «Локомотива» уволили из ЦСКА после поражения в финале-2021 от «Авангарда». А пришедший на смену Федоров за два года не проиграл ни одной серии плей-офф. Отсюда следует логичный вывод: Федоров — тренер-победитель. Заслуженный статус за два успешных сезона.

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Поражение армейцев перевернуло бы контекст. Мы бы рассуждали о том, как тренер упустил серию. Искали причины и зацепки. Но Федоров справился. Выбрался из неприятного положения в седьмом матче, когда армейцы проигрывали 0:1 и 1:2. В плей-офф ЦСКА потребовалось 27 из 28 возможных игр, чтобы забрать кубок. Три полноформатные серии. Шесть матчей против СКА в финале «Запада». Головокружительная битва с «Ак Барсом», после которой Федоров оформил золотой дубль. Более голливудского сценария начала тренерской карьеры, как два Кубка Гагарина за два сезона, не придумаешь.

Источник: РИА "Новости"

В плей-офф все решает психология. Эти слова журналисты слышали от Федорова после четвертого матча финала. Умение правильно подвести команду к бою — качество элитного тренера, способного выполнять высокие задачи. Федоров приходил в ЦСКА в качестве дебютанта и смело — пусть и не без кабинетных интриг — принял звездную команду, которая оступилась в финале. Он не ломал о колено построенный предшественниками хребет.

В начале сезона-2021/22 пробовал эксперименты, но, получив сомнительные результаты, в большей степени откатился к старым настройкам. Армейцы получили больше свободы в атаке, но в обороне авантюризм пресекался. Свежий взгляд Федорова не обновил ЦСКА до неузнаваемости, но точно закалил команду и укрепил ее дух.

«Что дальше?» — самый дискуссионный вопрос о будущем Федорова. Два Кубка за два года — солидный старт для недавнего дебютанта. Заокеанские коллеги в разное время запускали слухи об интересе к Сергею Викторовичу со стороны «Детройта» и «Коламбуса». Чемпионам, как известно, можно все. Никто не осудит тренера, если после двух блистательных сезонов в КХЛ он согласится на вариант в НХЛ. Либо как помощник, либо как главный. История получится не менее киношной.

Рано делать выводы, что Федоров прошел КХЛ, как видеоигру. Многогранность таланта проявляется в разных обстоятельствах. Как бы то ни было, Федоров заслужил шаг вперед. Ему знаком американский менталитет. Велик авторитет — игроки уважительно относятся к нему. Достаточно вводных, чтобы уйти из КХЛ непобежденным.

Источник: РИА "Новости"

Дальше все зависит от желания самого Федорова. Убежден, что интерес из НХЛ не ограничивается догадками журналистов. Успешный хоккеист за короткий срок стал успешным тренером. Одним из лучших в КХЛ. ЦСКА и Федоров идеально подходили и дополняли друг друга. Спокойный и рассудительный тренер с подачи покровителя армейцев Игоря Сечина взялся за команду, которую отличают стабильность, солидность и последовательность. Никаких импульсивных метаний по подбору игроков и составу. Это одно из слагаемых успеха москвичей. В НХЛ Федорову придется окунуться в тренерство с новой стороны. Два выигранных Кубка Гагарина — прекрасный повод для экспериментов.

Когда, если не сейчас, Сергей Викторович?

Автор: Михаил Скрыль

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