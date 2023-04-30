СКА и Гусев договорились о расторжении контракта: «Время движется вперед, повышаются требования к игрокам»
СКА и Никита Гусев договорились о расторжении контракта. Об этом в своем телеграм-канале объявил главный тренер команды Роман Ротенберг.
СКА и Никита Гусев договорились о расторжении контракта. Об этом в своем телеграм-канале объявил главный тренер команды Роман Ротенберг.
«Это далеко не самое простое решение, но мы верим, что верное для всех. Никита Гусев останется важной частью истории СКА. Вместе мы завоевали Кубок Гагарина в 2017 году, выиграли золото на Олимпиаде в Пхенчхане. На протяжении долгих лет Гусев помогал армейцам одерживать победы, стал лучшим бомбардиром за всю историю клуба, но и СКА помог Никите полностью раскрыть свой потенциал. Именно в Петербурге в него полностью поверили и помогли стать тем Гусевым, которого все знают сегодня.
Однако время неумолимо движется вперед, меняется хоккей, повышаются требования к игрокам. Мы расстаемся с Никитой на хорошей ноте — в этом сезоне ему удалось побить клубный рекорд по количеству набранных очков, а команда завоевала Кубок Континента. В Петербурге всегда будут с уважением и теплотой относиться к Никите Гусеву. Желаю ему успешного продолжения карьеры!» — написал Ротенберг в соцсетях.
Гусев перешел в СКА в октябре 2021 года. В минувшем сезоне на его счету 50 матчей и 61 (28+33) очко.
Напомним, Гусев был выведен из состава СКА во время проигранной серии финала Западной конференции плей-офф КХЛ с ЦСКА. По данным СМИ, причиной отстранения стала «зависимость, связанная с употреблением пива». Сообщалось, что на игрока претендуют «Динамо» и «Спартак».