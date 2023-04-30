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15:59 (мск), источник: Sport24

СКА и Гусев договорились о расторжении контракта: «Время движется вперед, повышаются требования к игрокам»

СКА и Никита Гусев договорились о расторжении контракта. Об этом в своем телеграм-канале объявил главный тренер команды Роман Ротенберг.

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Источник: РИА "Новости"

«Это далеко не самое простое решение, но мы верим, что верное для всех. Никита Гусев останется важной частью истории СКА. Вместе мы завоевали Кубок Гагарина в 2017 году, выиграли золото на Олимпиаде в Пхенчхане. На протяжении долгих лет Гусев помогал армейцам одерживать победы, стал лучшим бомбардиром за всю историю клуба, но и СКА помог Никите полностью раскрыть свой потенциал. Именно в Петербурге в него полностью поверили и помогли стать тем Гусевым, которого все знают сегодня.

Однако время неумолимо движется вперед, меняется хоккей, повышаются требования к игрокам. Мы расстаемся с Никитой на хорошей ноте — в этом сезоне ему удалось побить клубный рекорд по количеству набранных очков, а команда завоевала Кубок Континента. В Петербурге всегда будут с уважением и теплотой относиться к Никите Гусеву. Желаю ему успешного продолжения карьеры!» — написал Ротенберг в соцсетях.

Гусев перешел в СКА в октябре 2021 года. В минувшем сезоне на его счету 50 матчей и 61 (28+33) очко.

Напомним, Гусев был выведен из состава СКА во время проигранной серии финала Западной конференции плей-офф КХЛ с ЦСКА. По данным СМИ, причиной отстранения стала «зависимость, связанная с употреблением пива». Сообщалось, что на игрока претендуют «Динамо» и «Спартак».

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