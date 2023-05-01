Президент ХК ЦСКА Есмантович: Федотов отслужит, вернется к нам, не беспокойтесь

«Какие планы по Ивану Федотову, когда он дембельнётся? По Федотову решения будут хорошие. Отслужит, вернётся в ЦСКА. Не беспокойтесь. Мы готовы принять его назад», — цитируют Есмантовича «Известия» .

В конце марта 2023 года руководство армейского клуба заявило о готовности рассмотреть возвращение Федотова в ЦСКА по завершении его службы в армии. Напомним, хоккеист был задержан 1 июля 2022 года в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии и затем отправлен к месту прохождения воинской службы.