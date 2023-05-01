«Авангард» расторг контракт с победившим рак хоккеистом

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. «Авангард» расторг контракт с нападающим Иваном Мирошниченко, сообщается на сайте клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Соглашение с 19-летним россиянином было расторгнуто по обоюдному согласию. Спортивные права на игрока остаются за «Авангардом».

«Еще в момент подписания контракта у нас была договоренность, что в случае желания Вани попробовать свои силы за океаном клуб отпустит его — в последний год соглашения. Нападающий хочет реализовать свою мечту уже в этом году, мы не будем ему препятствовать, но я считаю это решение преждевременным. Мирошниченко мог бы попытаться закрепиться в основе команды КХЛ, тем более в прошедшем сезоне “Авангард” ему такую возможность давал», — сказал генеральный менеджер омичей Антон Курьянов.

В марте прошлого года у Мирошниченко была диагностирована лимфома Ходжкина — опухолевое заболевание лимфатической системы. Игрок проходил лечение в Германии. В начале июня нападающий завершил полный курс лечения от онкологического заболевания и вернулся к тренировкам, а в октябре приступил к тренировкам с командой Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) «Омские крылья». Мирошниченко дебютировал за «Авангард» в КХЛ 4 декабря.

«Мы понимаем, что из-за восстановления после болезни у Вани не было основательной предсезонной подготовки, из-за чего завершение сезона для него оказалось смазанным. Тем не менее ему удалось сделать настоящий спортивный подвиг — вернуться на лед, набирая при этом очки в каждом матче. К сожалению, ввиду объективных и субъективных причин мы не увидели в плей-офф МХЛ того Ивана Мирошниченко, на которого рассчитывали. В любом случае он принял решение, и мы сдержали свое слово. Желаем Ване удачи и крепкого здоровья!» — добавил он.